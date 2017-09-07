ФОТО: Юные артисты из Ижевска покорили своих ровесников в Кохтла-Ярве

Взрослое поколение наслышано о российском Ижевске благодаря Михаилу Калашникову и его знаменитому автомату АК. Кто постарше, помнит и мотоцикл ”Иж”. А вот школьники Кохтла-Ярве узнали об этом городе, благодаря своим сверстникам — ученикам Ижевской школы искусств №2 имени Петра Ильича Чайковского.

В рамках совместного проекта с Кохтла-Ярвеским культурным центром юные гости из России показали в четверг в Кохтла-Ярве музыкальный спектакль по мотивам мультфильмов Уолта Диснея.

Свыше пятидесяти мальчиков и девочек занимаются в Ижевске в эстрадной театрально-музыкальной студии ”Выше радуги”, которой руководит директор школы имени Чайковского, заслуженный деятель искусств Удмуртии Геннадий Юсим.

Возглавлять школу, носящую имя русского классика и самому не писать музыку — такого не может быть. И Геннадий Ефимович развеял сомнения: да, он композитор, а его сын — выпускник знаменитой Гнесинки, лауреат конкурса ”Новая волна”. Дочка Софья — артистка студии ”Выше радуги”, также участвует спектакле ”Дисней”.

А начался ”Дисней” необычно. На сцену вышли юные артисты со своими руководителями. Они попросили подняться на подмостки директора Кохтла-Ярвеского культурного центра Светлану Короткову. И здесь ее ждал сюрприз. Директор ижевской школы тепло поздравил Светлану Алексеевну с днем рождения, который она отметила в этот день на рабочем месте. Вторым сюрпризом была грамота министра культуры Удмуртии, в которой Светлану Короткову благодарят ”за укрепление и поддержку международных культурных и туристических связей, создание культурного моста между Эстонией и Удмуртией через участие в международных проектах”.

Громкой овацией поздравили директора Кохтла-Ярвеского культурного центра пришедшие на спектакль ученики школ Кохтла-Ярве, которых доставили после уроков из разных частей города.

На большом экране оживают кадры из знаменитых мультфильмов Диснея. После этого его герои появляются на сцене. Песни на музыку из диснеевских фильмов студийцы из Ижевска исполняют на английском и русском языках. А зрители, которые видят этих ребят впервые, воспринимают их как старых знакомых, веселятся вместе с ними.

"В Эстонии мы не первый раз — были у вас четыре года назад. И в этом году мы с удовольствием откликнулись на приглашение. Мы полюбили ваш город, его людей, а работники культуры — вообще энтузиасты своего дела. Культурный центр Кохтла-Ярве предстал пред нами в новом обличии. Это не просто храм культуры, это настоящий театр, удобный во всех отношениях", — сказал Геннадий Юсим.

Понятно, что смешивать политику и искусство — неблагородное занятие, особенно, когда речь идет о детях. Но не отражаются ли напряженные отношения между Эстонией и Россией на учениках? "Наши дети относятся с большой любовью к вашей республике и вашему городу. Мы приехали в вашу страну потому, что здесь живут замечательные люди, которых мы хотим порадовать своим искусством. Мы душевно общаемся и получаем удовольствие. Надеюсь, что и от нашего эстрадного спектакля ваши зрители получили удовольствие", — сказал порталу Delfi Геннадий Юсим.

Удовольствие — мало сказать. Это был праздник радости от встречи с любимыми героями Диснея, его музыкой, ожившей на сцене вместе с Микки Маусом, Плуто, Дональдом и Скруджем Макдакдаком, принцессами и злодеями, другими персонажами старых и добрых мультиков.

Директор Кохтла-Ярвеского культурного центра Светлана Короткова сказала порталу Delfi, что ”Дисней” — не первый совместный проект с детскими коллективами из Ижевска. На праздник Яановой ночи в Кохтла-Ярве принимали детский фольклорный коллектив, который показал спектакль по мотивам книжек сказочника из Кохтла-Ярве — художника и писателя Эдуарда Конта. Светлана Короткова добавила, что это и не последний проект, так как культурное сотрудничество с Удмуртией будет развиваться.