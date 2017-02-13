ФОТО: Ярвеская Русская гимназия Кохтла-Ярве досрочно отметила День всех влюбленных

Каждый год в Ярвеской Русской гимназии Котла-Ярве 14 феврали проходят зачеты, когда учителям и гимназистам не до праздников. Поэтому здесь День всех влюбленных отмечают на сутки раньше.

Праздник начался с концертов музыкантов гимназии. А потом началось такое, что лишний раз напомнило, что эта гимназия живет под девизом ”Вся школа — театр”.

Организатор работы по интересам Татьяна Кундозерова напомнила гимназистам фабулу трагедии Шекспира ”Ромео и Джульетта”, дала в классы небольшой отрывок и предложила сыграть его в любом театральном стиле и жанре.

- Пародия, мюзикл, японский театр ”Кабуки”. Я предложила ребятам свою старую заготовку, единственное, что я добавила, фамилии героев — Монтекки и Капулетти, чтобы они семь раз услышали и запомнили фамилии семейств Ромео и Джульетты.

- А на большее, что они когда-нибудь прочитают полностью пьесу Шекcпира, вы не надеетесь?

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- Я надеюсь. У нас очень хорошие учителя литературы, и обязательно, думаю, когда придет пора, гимназисты всерьез обратятся к Шекспиру. А пока мы умеем и имеем право пошутить, — сказала Татьяна Кундозерова.

То, что произошло дальше, можно назвать первым знакомством с трагедией Шекспира, кусочки из которой были поданы как комедия, фарс, пародия, театр ”живых кукол” — все, что угодно, только не трагедия. Один класс вообще представил видеоклип, в котором нет текста — только действие и музыка. Получилось что-то вроде гоголевского ”Вия”, только страшного до смеха. Дети имели право на такое осмысление фабулы: по их разумению, любовь — довольно веселая вещь (за редкими исключениями), и Шекспир разрешил бы повеселиться накануне Дня всех влюбленных.

Один класс, например, показал сценку, где папа одного из влюбленных — девочка с нарисованной бородой (но отнюдь не Кончита Вурст), в защитной каске с пистолетом в руке. Другой герой, похожий на Тибальта, тоже со стволом и в камуфляже. Явно просматриваются мотивы фильма База Лурманна 1968 года ”Ромео плюс Джульетта” с Ди Каприо в главной роли, где герои носятся на крутых тачках и весь фильм палят из кольтов.

Артисты-гимназисты играли с таким юмором, что он передался в зал, и чтобы перейти ко второй части Дня любви, пришлось сделать продолжительную паузу.

Вторая половина праздника тоже была ”про любовь” и представляла собой объяснение в любви учительнице Эрике Праве, у которой 13 февраля день рождения. И не какой-то ”чуждый” happy Birthday to You, а их родненькое ”Как на Эрики именины испекли мы каравай” звучало на всю школу. И учителя вместе с гимназистами водили хоровод, поздравляя учительницу.