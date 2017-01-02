Если в новогоднюю ночь в Кохтла-Ярве стояла теплая апрельская погода с дождем, то первый рабочий день нового года неожиданно оказался зимним. Снежок повалил, да и термометры на улице были склонны уже показать минусовую температуру. Устойчивый ноль радовал тех, кто не читал прогноз синоптиков, обещавших на неделе до минус 30.

Больше всего зимней погоде радуются дети. А вот взрослые с трепетом ждут счетов за тепло. Ведь последние счета за ноябрь, который был вовсе не холодным, ”порадовали” горожан несказанно — 1,85€ за квадратный метр!

В результате, счет за двухкомнатную квартиру в 52 квадратных метра составлял 172 евро, из которых 100,27 € составила плата за тепло. А если будет минус 30? Что тогда?

Но, так или иначе, зима, кажется, пришла. И люди стараются радоваться снежку, Новому году и приближающемуся православному Рождеству.