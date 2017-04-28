ФОТО: Выставку украинских платков открыли в Белом зале Музея сланцев

Кохтла-Ярвеское украинское землячесство "Два кольори" (Два цвета) в пятницу пригласило жителей города на открытие выставки украинских платков. В галерее Белый зал Кохтла-Ярвеского Музея сланца — платки нынешнего, прошлого и даже позапрошлого веков из коллекции руководителя землячества Татьяны Ивушкиной, которая известна как собиратель украинских этнографических и культурных раритетов.

Знакомя с выставкой, Татьяна рассказала, что в экспозиции платки дореволюционные, довоенные. Есть платки пятидесятых годов, а есть и те, что носили ее прабабушка, бабушка, мама, она сама. Есть и современные платки, а также те, которые носили эстонские женщины.

- А какое значение имеет платок в украинском женском костюме?

- Женский костюм без платка — не костюм. Платок для женщины — и красота, и оберег, и тепло. Платки всегда девочки дарили своим парням, обещая тем самым впоследствии выйти замуж. Девочки дарили платки своим парням, женщины — мужьям, когда провожали в дальнюю дорогу или на войну. А для самой женщины платок всегда был лучшим подарком.

Платки всегда любили на Украине. Когда Илья Ефимович Репин и украинский этнограф Дмитро Иванович Яворницкий путешествовали по Украине, то один собрал, а другой зарисовал очень много платков. И когда просили женщин снять платок, показать прическу, они даже бегали к попу за разрешением, потому что замужняя женщина всегда прятала волосы под платок, — рассказала Татьяна Ивушкина.

Любая выставка, которую организует украинское землячество Кохтла-Ярве, не проходит в тишине. Вот и на этот раз звучали украинские песни, которые исполняли Татьяна Ивушкина, скрипач Владимир Потапенко из Йыхви и гитарист Борис Тутука из Нарвы. А их трио называется ”Перелаз”. Это ступенька, на которую надо подняться, чтобы перемахнуть через ограду.

Помогли украинскому землячеству провести вечер открытия выставки девочки из танцевального коллектива Вахтраского Центра творчества. Они показали украинские танцы, а также выступили в роли моделей, когда Татьяна демонстрировала способы завязывания платков.

Выставка украинских платков будет работать в Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца до 13 мая.