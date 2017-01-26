ФОТО: Выпускники медицинского колледжа в Кохтла-Ярве получили дипломы

В четверг в Кохтла-Ярвеское отделение Таллиннского колледжа здоровья, которое по привычке горожане называют «медучилищем», прошло торжество, на котором выпускникам этого года торжественно вручили дипломы о получении образования по специальности медсестры и медбрата.

На церемонию новоявленные специалисты, без которых немыслима деятельность ни одной больницы и поликлиники, других медицинских учреждений, пришли целыми семьями. В некоторых уже насчитывается третье поколение выпускников Кохтла-Ярвеского медучилища, открывшегося в 1966 году.

На церемонию приехала ректор Таллиннского колледжа здоровья Юлле Эрнитс.

- Сегодня закончили обучение медицинские сестры, и начинают учебу сестры по уходу и сестры-специалисты. 11 лет, как бывшее Кохтла-Ярвеское медучилище вошло в структуру нашего колледжа. Уровень подготовки сестер в Кохтла-Ярве находится на солидном уровне, и это не только наше мнение, но так считают и зарубежные специалисты.

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- Вы очень точно подметили: у зарубежных специалистов есть возможность оценить уровень подготовки медсестер из Кохтла-Ярве, потому что их можно встретить в больницах Англии, Финляндии, Скандинавии, других стран мира. Для кого вы их готовите — для Эстонии или для заграницы?

- Конечно, для Эстонии, в первую очередь. Например, в Таллинне очень не хватает медсестер. В Ида-Вирумаа, и других регионах Эстонии нужны сестры. И то, что они едут в какие-нибудь другие страны, означает, что у нас такая хорошая подготовка.

- А не значит ли это то, что там их труд оплачивается достойно?

- Там тоже люди работают, и то, что для нас лучше, там это нормальная жизнь.

- Как вы оцениваете уровень зарплаты медсестер в Эстонии?

- Это нелегкий вопрос. Государство делает то, что может. Но я думаю, что зарплата должна быть немножко побольше.

- И главный вопрос. Медсестру, которую вы готовите, в народе называют ”сестрой милосердия”. Когда вы начинаете учить студента собственно тому, что называют милосердием?

- С первого дня и до самого выпуска. И медицинской этике — тоже. Больным людям очень нелегко, и надо понимать человека, делать все, чтобы облегчить его страдания, помочь больному, — сказала порталу Delfi Юлле Эрнитс.

Дипломированных медсестер поздравили с окончанием учебы и получением профессии мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко, заместитель заведующей отделом образования и социальных дел Ида-Вируского уезда Эви Крузман, руководитель Кохтла-Ярвеского отделения Таллиннского колледжа здоровья Олеся Зеель, работники Ида-Вируской Центральной больницы и представители Нарвы.

Выпускники разных лет побывали в аудиториях, где получали медицинские знания. В одной из них на доске были написаны слова, являющиеся квинтэссенцией Клятвы Гиппократа: ”Я обязуюсь выполнять эту клятву всю свою жизнь”.