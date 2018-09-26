ФОТО| Выборы правления Нарвского округа ЦП провалились: центристам угрожают работодатели и бывшие однопартийцы

Председатель Нарвского округа ЦП Яна Тоом говорит, что сбору нарвских центристов препятствовали недавно покинувшие партию местные видные деятели, в том числе с помощью угроз.

Delfi она сказала, что одному из пришедших на собрание центристов буквально на месте поступил звонок от работодателя, который потребовал, чтобы тот сразу ушел.

Следующая попытка выбрать правление Нарвского округа состоится через две недели, но если и в следующий раз не соберётся достаточное количество местных членов партии, то это большой проблемой не будет — никакого крайнего срока для выборов правления нет. Но в то же время это будет ярким признаком кризиса в партийной организации.

Впрочем, Яна Тоом не считает выборы правления "лакмусовой бумажкой" состояния нарвской организации центристов.

"Такой "лакмусовой бумажкой" будут мартовские выборы. Если Нарва проголосует за Эрика-Нильса Кросса, то можно будет сказать, что никакой Центристской партии в Нарве нет".