26.09.2018, 18:53

ФОТО| Выборы правления Нарвского округа ЦП провалились: центристам угрожают работодатели и бывшие однопартийцы

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Роман Викулов
Роман Викулов
 
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Narva Foto: Roman Vikulov

Для того, чтобы выборы правления Нарвского округа Центристской партии сегодня вечером состоялись, необходимо было присутствие как минимум 45 членов местной партийной организации, то есть 10 процентов от общего числа, но пришло только 30 местных центристов.

Председатель Нарвского округа ЦП Яна Тоом говорит, что сбору нарвских центристов препятствовали недавно покинувшие партию местные видные деятели, в том числе с помощью угроз.

Delfi она сказала, что одному из пришедших на собрание центристов буквально на месте поступил звонок от работодателя, который потребовал, чтобы тот сразу ушел.

Следующая попытка выбрать правление Нарвского округа состоится через две недели, но если и в следующий раз не соберётся достаточное количество местных членов партии, то это большой проблемой не будет — никакого крайнего срока для выборов правления нет. Но в то же время это будет ярким признаком кризиса в партийной организации.

Впрочем, Яна Тоом не считает выборы правления "лакмусовой бумажкой" состояния нарвской организации центристов.

"Такой "лакмусовой бумажкой" будут мартовские выборы. Если Нарва проголосует за Эрика-Нильса Кросса, то можно будет сказать, что никакой Центристской партии в Нарве нет".

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