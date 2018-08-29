ФОТО: Второй день Кальюлайд в Нарве начался в компании учителей — с открытия конференции многоязычных школ

Тема конференции: СИСТЕМА ВЗАИМНОГО ОБУЧЕНИЯ КАК ЦЕННОСТЬ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ. Цель 19-ой Нарвской педагогической конференции — обсудить современные подходы к преподаванию и обучению и познакомить с основными тенденциями развития и лучшими практиками Эстонии и других государств в этой области.
Это крупнейшая многоязычная педагогическая конференция, ориентированная на учителей, где ожидается около 350 человек. Конференция организуется Нарвским колледжем с 2000 года.
На конференции будут рассматриваться следующие вопросы:
- Сотрудничество в классе и за его пределами: как реализовать взаимное обучение на уроках и как привлекать музеи, библиотеки и другие общественные учреждения к процессу обучения.
- Использование ИТ-навыков и развитие цифровых компетенций во взаимном обучении: создание виртуальных сообществ практики и навык виртуального сотрудничества
- Игровые технологии для детских садов во взаимном образовании: развитие социальных и совместных навыков в период дошкольного обучения
- Обучение вне класса: чему и как учиться взаимно за пределами школы?
- Мультикультурная и многоязычная школа
- Создание комфортной среды для взаимообучения
- Зарубежный опыт: взаимообучение как ценность современного образования