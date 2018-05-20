ФОТО: Вторая попытка нарисовать на нарвской стене гигантского Яака Йолу началась неудачно, но все получилось

Сегодня нарвское муниципальное здание по адресу Линда, 4, часть ансамбля бывшего завода "Балтиец", все-таки украсили огромным изображениями популярного в советское время певца Яака Йоала и соловья. Накануне казалось, что затею опять реализоваться не удастся или же, как вариант, она будет реализована неудачно.

Еще неделю назад стену нарвского здания по Линда, 4 планировалось украсить масштабным муралом (произведением уличного искусства), который должен был выполнить робот, SprayPrinter, но не получилось — программа робота дала сбой.

Работы перенесли на вечер субботы, но из-за сильного северного ветра, скоростью до восьми метров в секунду, все опять пошло совсем не гладко. За два часа SprayPrinter справился только с небольшим фрагментом изображения, успев наделать кучу помарок, и казалось, что дальше будет только хуже.

Тем не менее, управлявшие роботом ребята из эстонского старт-апа SprayPrinter не отчаялись, не бросили работу до лучших времен, не доделали ее кое-как, а на следующий день тщательно исправили ошибки, и достигли к обеду воскресенья впечатляющего результата.