20.05.2018, 16:10

ФОТО: Вторая попытка нарисовать на нарвской стене гигантского Яака Йолу началась неудачно, но все получилось


Роман Викулов
Роман Викулов
EST 2
Galerii: 25 pilti
Kremli ööbikute Jaak Joala portree SprayPrinteriga katse 2, Narva Foto: Roman Vikulov, Delfi

Сегодня нарвское муниципальное здание по адресу Линда, 4, часть ансамбля бывшего завода "Балтиец", все-таки украсили огромным изображениями популярного в советское время певца Яака Йоала и соловья. Накануне казалось, что затею опять реализоваться не удастся или же, как вариант, она будет реализована неудачно.

Еще неделю назад стену нарвского здания по Линда, 4 планировалось украсить масштабным муралом (произведением уличного искусства), который должен был выполнить робот, SprayPrinter, но не получилось — программа робота дала сбой.

Работы перенесли на вечер субботы, но из-за сильного северного ветра, скоростью до восьми метров в секунду, все опять пошло совсем не гладко. За два часа SprayPrinter справился только с небольшим фрагментом изображения, успев наделать кучу помарок, и казалось, что дальше будет только хуже.

Тем не менее, управлявшие роботом ребята из эстонского старт-апа SprayPrinter не отчаялись, не бросили работу до лучших времен, не доделали ее кое-как, а на следующий день тщательно исправили ошибки, и достигли к обеду воскресенья впечатляющего результата.

Гигантское изображение на стене муниципального офисного здания, ранее принадлежавшего промышленному предприятию ”Балтиец”, тематически связано с запланированным на август театральным представлениям "Кремлёвские соловьи", рассказывающем о карьере и жизни популярного в свое время певца Яака Йоала.

Спектакль ”Кремлевские соловьи”, в постановке Tartu Uus Teater, будет демонстрироваться многократно на территории бывшей Кренгольмской мануфактуры.

Автор эскиза, воплощенного на стене Линда, 4, по соседству с нарвским театральным центом Vaba Lava, который откроется в декабре, — Элина Касесалу.

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