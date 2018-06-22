ФОТО: Все больше нарвских семей заправляется в Ивангороде дважды в месяц: бензин — в два раза дешевле, Viru Valge — по 2.80 евро за пол-литра

Россияне возмущаются росту цен на топливо, которое только в мае, по данным Росстата, подорожало в РФ на 5.6 процента. Между тем, в том же мае в Эстонии начали продавать бензин и дизельное топливо, в которых обязательным теперь компонентом являются биодобавки, что также привело к подорожанию. Но не только в цене дело. В народе очень распространено мнение, что более экологичное топливо хуже традиционного — якобы, мотор на нем работает не так стабильно, не в полную силу и глохнет чаще.

То есть жители Эстонии заправляют автомобили в России еще и из этих, справедливых или нет, соображений, но главное — конечно, экономия.

Нарвитянин Владимир, работник магазина популярной в Эстонии торговой сети и владелец старенького Ford Scorpio, говорит, что много ездит по республике, поэтому вынужден экономить на топливе.

”Тем более, что я заправляю машину 92-м бензином, а в Эстонии его просто не купишь, — отмечает Владимир. — Конечно, и в Ивангороде бензин дорожает — за месяц цена поднялась на два рубля. Я последний раз заправлялся по 41.95 копеек (57 центов, — прим. авт) за литр, но, по сравнению с нашими ценами, это, сам понимаешь, по-прежнему очень дешево”.

С недавнего времени в Россию за бензином начала ездить и жена Владимира, Елена. Стараются полностью исключить заправку в Эстонии.

”Вообще, в последнее время народу стало заправляться в Ивангороде намного больше. Раньше можно было, заранее забронировав очередь, и днем ”проскочить” без очередей в обе стороны, а теперь по ночам стоять приходится по несколько часов”, — говорит Владимир, полагая, что именно майский рост цен на топливо в Эстонии стимулировал жителей Ида-Вирумаа заправляться в Ивангороде активнее.

По его словам, ежемесячные поездки и мужа, и жены на ивангородскую заправку становятся обычным явлением. ”Даже в семья моего начальника так делает. Экономия очень серьезная”, — сообщает Владимир. Сам он с женой покупает в России не только топливо.

”Что-то из продуктов обязательно берем. Тот же сахар в России в два раза дешевле. Алкоголь в duty free покупаю, пару пол-литровых бутылок по 2.80 евро”, — рассказывает Владимир.

Владимир Мижуй, руководитель Transservis-N, нарвского предприятия, регулирующего движение автотранспорта к границе, сказал Delfi, что ничего чрезвычайного с очередью не происходит, хотя, действительно, в последнее время в Россию выезжает на 80-100 машин больше, чем обычно. За сутки из Нарвы в Россию выезжает до 750 автомобилей.

”Сложно сказать, с чем в наибольшей степени это связано. Сейчас все-таки сезон отпусков, а в этот период бывает очень по-разному. Опять же очень много едет болельщиков, отправляющихся на чемпионат мира в Россию”, — делится своими соображениями Владимир Мижуй, отмечая, что осенью будет понятнее, каковы тенденции в бронировании мест в электронной очереди жителями Эстонии.

Возможно, желающих заправляться в Ивангороде за это время станет только больше.