22.06.2018, 16:10

ФОТО: Все больше нарвских семей заправляется в Ивангороде дважды в месяц: бензин — в два раза дешевле, Viru Valge — по 2.80 евро за пол-литра

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Роман Викулов
Роман Викулов
EST 13
Galerii: 7 pilti
Ivangorodi tanklad Foto: Roman Vikulov, Delfi

Если раньше в Ивангород за бензином, как правило, ездил глава семьи, то с недавнего времени все более распространенной является практика, когда оба супруга ежемесячно заправляют семейный автомобиль на российской стороне, стараясь полностью избежать покупки топлива в Эстонии.

Благо, что законодательство позволяет ежемесячно ввозить в республику бак горючего каждому, кто вписан в паспорт машины. Если в качестве водителей автомобиля зарегистрированы не только муж с женой, но и их дети, например, ничто не мешает всем отправиться по разу в Россию бензином, но привезти второй раз за месяц бензин на том же или другом авто без уплаты акциза уже не удастся.

Почему все больше нарвитян и других жителей Северо-Востока Эстонии стараются заправляться в России, не нужно объяснять –достаточно взглянуть на цены на топливо в России и Эстонии.
Если 95-й бензин стоит на нарвской заправке Neste 1 евро 31 цент, то в Neste на другой стороне реки Нарова, в Ивангороде, он обойдется сейчас в 45 рублей 99 копеек, то есть в 61 цент — в два с лишним раза дешевле!

Россияне возмущаются росту цен на топливо, которое только в мае, по данным Росстата, подорожало в РФ на 5.6 процента. Между тем, в том же мае в Эстонии начали продавать бензин и дизельное топливо, в которых обязательным теперь компонентом являются биодобавки, что также привело к подорожанию. Но не только в цене дело. В народе очень распространено мнение, что более экологичное топливо хуже традиционного — якобы, мотор на нем работает не так стабильно, не в полную силу и глохнет чаще.
То есть жители Эстонии заправляют автомобили в России еще и из этих, справедливых или нет, соображений, но главное — конечно, экономия.

Нарвитянин Владимир, работник магазина популярной в Эстонии торговой сети и владелец старенького Ford Scorpio, говорит, что много ездит по республике, поэтому вынужден экономить на топливе.

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”Тем более, что я заправляю машину 92-м бензином, а в Эстонии его просто не купишь, — отмечает Владимир. — Конечно, и в Ивангороде бензин дорожает — за месяц цена поднялась на два рубля. Я последний раз заправлялся по 41.95 копеек (57 центов, — прим. авт) за литр, но, по сравнению с нашими ценами, это, сам понимаешь, по-прежнему очень дешево”.

С недавнего времени в Россию за бензином начала ездить и жена Владимира, Елена. Стараются полностью исключить заправку в Эстонии.

”Вообще, в последнее время народу стало заправляться в Ивангороде намного больше. Раньше можно было, заранее забронировав очередь, и днем ”проскочить” без очередей в обе стороны, а теперь по ночам стоять приходится по несколько часов”, — говорит Владимир, полагая, что именно майский рост цен на топливо в Эстонии стимулировал жителей Ида-Вирумаа заправляться в Ивангороде активнее.

По его словам, ежемесячные поездки и мужа, и жены на ивангородскую заправку становятся обычным явлением. ”Даже в семья моего начальника так делает. Экономия очень серьезная”, — сообщает Владимир. Сам он с женой покупает в России не только топливо.

”Что-то из продуктов обязательно берем. Тот же сахар в России в два раза дешевле. Алкоголь в duty free покупаю, пару пол-литровых бутылок по 2.80 евро”, — рассказывает Владимир.

Владимир Мижуй, руководитель Transservis-N, нарвского предприятия, регулирующего движение автотранспорта к границе, сказал Delfi, что ничего чрезвычайного с очередью не происходит, хотя, действительно, в последнее время в Россию выезжает на 80-100 машин больше, чем обычно. За сутки из Нарвы в Россию выезжает до 750 автомобилей.

”Сложно сказать, с чем в наибольшей степени это связано. Сейчас все-таки сезон отпусков, а в этот период бывает очень по-разному. Опять же очень много едет болельщиков, отправляющихся на чемпионат мира в Россию”, — делится своими соображениями Владимир Мижуй, отмечая, что осенью будет понятнее, каковы тенденции в бронировании мест в электронной очереди жителями Эстонии.
Возможно, желающих заправляться в Ивангороде за это время станет только больше.

Работник Нарвских электростанций Константин неделю назад подал документы на оформление годовой российской визы — ради поездок за топливом на российскую сторону. У его супруги, Екатерины, виза была оформлена уже несколько месяцев назад с другой целью, но именно она начала первой ездить в Ивангород ежемесячно.

”Мы ездим на автомобиле в основном по Нарве и ее окрестностям, но бак — всего на 50 литров, и столько на месяц нам не хватает, конечно, — говорит Константин. — Тем более, у меня катер и стараюсь даже не выходить лишний раз на нем Нарвское водохранилище — накладно. Надеюсь, что когда и я буду ездить в Ивангород за бензином, топлива будет хватать и на катер”.

У Константина нет никаких претензий к качеству бензина с биодобавками, продающемуся в Эстонии, а также российский бензин его совершенно устраивает.

”Я вообще не вижу никакой разницы. Когда заканчивается ивангородский бензин, ездим на эстонском: моторы и машины, и катера работают на них совершенно одинаково. Возможно, двигатели старых автомобилей плохо принимают бензин с биодобавками, но у нас — сравнительно новый, — делится Константин. — Чаще говорят, что в России заправляться рискованно — может попасться разбавленный бензин. По-моему, это полная ерунда — никогда не поверю, что на двух заправках Neste, которые находятся в трех километрах одна от другой продают бензин разного уровня качества, на одной разбавляют, а на другой — нет”.

В Ивангороде, у Петербургского шоссе, находятся три заправки, самая популярная из которых Neste — она ближе всего к центру города. Там, как правило, есть очередь, в основном из автомобилей с эстонскими номерами — если на заправке находится одновременно 10 автомобилей, то, как правило, только 1-2 из них принадлежат россиянам.

Дальше — куда как менее популярные заправочные станции ”Лукойл” и ”Татнефть”.

Цены на бензин везде разные. На ивангородской заправке ”Татнефть” 95-й стоит 44.89 рубля, на ”Лукойле” — 45.84 рубля, а на Neste, напомним, у него самая высокая цена — 45.99.

Будет ли дождь на Иванов день? Или не будет?
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