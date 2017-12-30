ФОТО: Воспитанники Кохтла-ныммеского детского дома побывали в гостях у ”Золотого медведя”

В канун Нового года мыза ”Kuld karu” (”Золотой медведь”), расположенная в волости Кохтла, которая с 1 января будет упразднена и станет территорией Тойлаской волости, пригласила детей на проводы старого и встречу нового года.

Владелец мызы Сергей Машин сказал порталу Delfi, что приглашать детей из детского дома на новогодний праздник — традиция мызы и спортивного клуба вольной борьбы, который носит такое же название — ”Kuld karu”.

- Мы — давние партнеры. На новогодний праздник, который устраивается для воспитанников детского дома, мы приглашаем также детей спортсменов и тренеров. И никогда не делаем различия между нашими и детдомовскими детьми. Система опознавания ”свой-чужой” хороша в авиации, но не у нас. Дети вместе развлекаются, играют, причем, это дети разных национальностей, которые отлично понимают друг друга, — сказал Сергей Машин.

В этом году, как и прежде, символ спортивного клуба и мызы — Золотой медведь пригласил на праздник художника и автора десяти сказок и шести детских книжек Эдуарда Конта. На этот раз он прочитал детям свою новую сказку ”Ворон” — увлекательное повествование о том, как маленькая девочка спасла Таллинн.

Потом автор с помощью Сергея Машина провел викторину. Дети, правильно ответившие на вопросы, получали призы. Впрочем, без подарков и вкусных угощений никто не остался. Правда, чтобы получить из рук медведя сюрприз, надо было рассказать специально подготовленное стихотворение.

А потом дети составили конкуренцию автору и иллюстратору ”Ворона”: они уселись за столы и принялись рисовать героев новой сказки Конта, которую только что услышали. Эдуард сказал, что некоторые рисунки детей своей непосредственностью открыли ему глаза на нюансы, которые он и не ожидал увидеть.

Мыза ”Kuld karu” — старое здание, восстановленное по историческим эскизам. ”Оживил” древний дом все тот же художник — Эдуард Конт, который украсил стены изображениями героев своих легенд и сказок.