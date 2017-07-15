ФОТО: Волость Мяэтагузе отметила последний день рожденья

В селе Мяэтагузе Ида-Вируского уезда в субботу отметили 25-летие волости. Здесь прошел двадцать второй праздник, посвященный усадьбе Мяэтагузе — День мызы.

Как сказал порталу Delfi старейшина волости Тауно Выхмар, это — последний день рожденья, потому что вскоре Мяэтагузе вольется в новую, большую волость — Алутагузе. Она будет состоять из четырех волостей Ида-Вирумаа: Алайыэ, Ийзаку, Мяэтагузе и Тудулинна. Но пока же волость Мяэтагузе отмечает день рожденья, который начался спортивным праздником на стадионе.

Хорошим подарком к празднику стало отреставрированное здание вывшего винного погреба усадьбы. Это — последнее здание комплекса, которое нуждалось в исторической реконструкции. Удалось восстановить истинный облик этого дома с колоннами, украшающими памятник архитектуры.

По словам волостного старейшины, это здание станет центром проведения торжеств, праздников, здесь будет работать кафе.

Стены помещения украшены картинами и фотографиями, отражающими быт того времени, когда здесь хозяином был барон Розен. И главное здание архитектурного комплекса украшает его исторический герб, на фоне которого прошло выступление оркестра, ансамбля ”Караван” и местных талантов.

Ко дню мызы Мяэтагузе был приурочен прием, который волостной старейшина устроил для лучших выпускников местной школы и гимназистов, завершивших среднее образование. На приеме были и студенты, родом из Мяэтагузе. Для них был приготовлен торт, разрезать который попросили Тауно Выхмара, педагогов и выпускников.

На празднике работала ярмарка, на которой свои изделия предлагали кулинары и ремесленники.

”Этот праздник мы назвали ”День вечно молодой волости Мяэтагузе”. Она навсегда останется двадцатипятилетней, но жизнь здесь продолжится, и я не сомневаюсь, что и государство, и руководство будущей большой волости Алутагузе будут заботиться о сохранении исторических памятников, расположенных на нашей территории”, — сказал Тауно Выхмар.

