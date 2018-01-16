16.01.2018, 19:20

ФОТО: Водопад Валасте вновь превратился в ледяную сказку


Евгений Капов
Евгений Капов
EST
ФОТО: Водопад Валасте вновь превратился в ледяную сказку
Foto: Jevgeni Kapov

Это, конечно, не застывший Ниагарский водопад, но каждый год, как только зима, благодаря морозцу, становится похожа на настоящую зиму, водопад Валасте превращается в ледяную сказку.

Во вторник утром взошло солнце, и, хотя термометр показывал всего 7 градусов ниже нуля, пронизывающий ветер создавал впечатление лютого холода. Видимо поэтому на видовой площадке возле водопада не было много туристов, как бывает в щадящую погоду.

С нового года достопримечательность Ида-Вирумаа — водопад Валасте ”поменял прописку”. Если раньше он находился в волости Кохтла, то теперь деревня Валасте, речка и водопад относятся Тойлаской волости.

ТОП

Именно здесь, у водопада Валасте каждый год в День независимости Эстонии встречают восход солнца поднятием государственного флага. Так будет и на этот раз — 24 февраля, в утро 100-летия Эстонской Республики.

Каждый год на церемонию поднятия государственного флага, несмотря на холод и ветер, приходят жители соседнего Кохтла-Ярве, волостей Ида-Вирумаа.

Читайте также:
229 500€
Tallinn, Квартира
155 000€
Tallinn, Квартира
185 000€
Tallinn, Квартира
160 000€
Tallinn, Квартира
760 000€
Tallinn, Дом
От хозяина!
120 000€
Tallinn, Квартира
180 000€
Tallinn, Квартира
85 000€
Tallinn, Квартира
72 000€
Tallinn, Квартира
От хозяина!
209 000€
Kiili vald, Часть дома
399 000€
Tallinn, Квартира
189 000€
Tallinn, Коммерческий
168 200€
Tallinn, Квартира
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии