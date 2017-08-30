ФОТО: Власти приведут в порядок памятник Александру Тыниссону в Йыхви

Установленный десять лет назад памятник эстонскому военному Александру Тыниссону в центре Йыхви загажен птицами, жалуется читатель Delfi, который уже четыре года проходит мимо памятника на работу.

”Мы имеем дело с важным монументом, расположение которого также имеет значение, но птицы не чтят заслуг генерала-майора”, — говорит читатель. Он недоумевает, почему волостная управа Йыхви не может найти деньги на очистку памятника, хотя вот для таллиннского Монумента Свободы такие возможности находят.

Волостной старейшина Йыхви Алексей Наумкин узнал о ситуации от Delfi и так прокомментировал ее: ”Я приехал на место, и маленькая проблема, действительно, есть”. По его словам, после полудня приехал специалист из хозотдела, который займется решением проблемы.

”Сложно сказать, как долго статуя находится в таком состоянии. Вероятно, это случилось вчера или позавчера, тут я спекулировать не хочу”, — сказал Наумкин.

Птичий помет на монументе также заметен на фото, которое стоит на русскоязычной странице в Википедии, посвященной Тыниссону. Фотография сделана в 2011 году.

Специалист по вопросах хозяйства Йыхвиской волости Айво Тамм сказал, что было заказано мытье монумента, которое назначено на среду. Также планируется закрепить отделочную плитку, которая отвалилась.

Генерал-майор Александр Тыниссон был одним из основателей эстонской армии. В Освободительной войне он участвовал в одном из самых тяжелых сражений, руководил военными действиями на Вируском фронте и стал гарантом эстонской государственности.

Тыниссону воздвигли монумент в июне 2005 года. Он стал вторым после Йоханнеса Лайдонера командующим войсками в Освободительная война, которому в Эстонии также установлен памятник.