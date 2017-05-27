ФОТО: ”Вкусы Нарвы” — одуванчики в кляре, шашлык из осетра, суши

27 мая на нарвском променаде прошла четвертая ярмарка-дегустация ”Вкусы Нарвы”, в рамках которой городские заведения общественного питания предлагали попробовать различные блюда.

Посетители ярмарки покупали билетики по 2 евро, и по ним получали сравнительно небольшую порцию кебаба, паштета, суши, интересного салата и т.д. Половинку билета, подписав, отправляли в ящик, участвуя в розыгрыше множества призов.

Самой большой очередь была к палатке, в которой подавали шашлык из осетра, но наиболее экзотическим блюдом были все-таки одуванчики в кляре, приготовленные студентами Нарвского профессионального учебного центра. Желающих попробовать одуванчики, в изобилии произрастающие и в окрестностях променада, было множество.

”Это интересно, но не уверена, что у меня когда-нибудь возникнет желание приготовить такое блюдо”, — сказала Delfi нарвитянка Ирина.

”Вкусам Нарвы” предшествовало официальное открытие летнего сезона на нарвском променаде, организованное городским целевым учреждением Narva Linna Arendus и семейным театром ”Королевский жираф”.

Темой карнавального шествия, открывшего сезон, были рыбы и рыцари.