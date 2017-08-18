ФОТО: VKG и Enefit поздравили первоклассников с наступающим первым учебным годом

В пятницу одновременно два самых крупных работодателя Ида-Вирумаа — сланцехимический концерн Viru Keemia Grupp (VKG) и сланцедобывающее предприятие Enefit Kaevandus провели, ставший уже традиционным, День первоклассника.

Сланцехимики напутствовали в новую жизнь 58 мальчиков и девочек, шахтеры проводили в первый класс 67 детей своих работников.

Сланцепереработчики пригласили детей вместе с родителями в Раквере, где будущих школьников встретил водный центр. Затем для них также была проведена экскурсия по средневековому городищу, которая стала первым своеобразным уроком истории.

Многие годы концерн VKG оказывает поддержку системе образования в регионе. Ее получают не только дети сланцехимиков. Достаточно привести один пример, когда руководство концерна потребовало от организаторов знаменитой в Эстонии Олимпиады пяти школ, чтобы в этих престижных состязаниях по точным наукам участвовали и гимназисты Ида-Вирумаа. Мало того, что добились участия молодежи уезда в Олимпиаде, так еще и стали основными спонсорами региональной команды.

Шахтеры пригласили детей своих работников в Кохтла-Ярвеский Культурный центр. Была организована доставки виновников торжества из Нарвы, Силламяэ, Йыхви специальным автобусом.

Член правления Enefit Kaevandus Рейн Карлып сказал порталу Delfi, что он в четвертый раз приходит на День первоклассника. Первые три раза он участвовал в празднике, провожая в первый класс трех своих детей, а теперь ему поручили напутствовать будущих школьников от имени эстонских горняков.

- А вы сами помните свой День первоклассника? — поинтересовался портал Delfi у руководителя.

- Конечно, еще как помню. В тот день уже стало понятно, что начинается какой-то новый, интересный этап жизни, что игры заканчиваются, и начинается что-то неизвестное. Шли годы, и я понял, что учиться придется не десять-двадцать лет, а всю жизнь.

- Говорят, что эстонские шахтеры помогают учиться не только первоклашкам, но и ученикам посолидней. Это так?

- Безусловно. Руководство энергетического концерна, в который входят сланцедобывающие предприятия, понимает, что без поддержки образования в стране не удастся получить достойную смену. Поэтому осуществляется спонсорская помощь, учреждены стипендии предприятия, которые получают лучшие студенты.

Рейн Карлып вручает детям ранцы с принадлежностями, необходимыми первокласснику. Такие же подарки ”своим” детям сделали и сланцехимики.

На праздник в Кохтла-Ярвеский Культурный центр некоторые будущие первоклассники пришли с братьями и сестрами. Портал Delfi обратился с вопросом к папе будущего первоклассника Сандера и уже второклассника Маркуса Мартти — проходчику шахты ”Эстония” Игорю Яковлеву.

Будет ли его профессия востребована, когда его дети окончат школу и получат специальность? "Я думаю, что будет, смотря, какими темпами мы будем добывать свой сланец", — ответил он.

Одна мама первоклассника и его старшего братика, в отличие от других родителей, которые утверждают, что собрать ребенка в школу с каждым годом становится все дороже, удивила своим ответом: "Дима идет в первый класс, а Виктор — в третий. Мне в этом году собрать в школу младшего вышло несколько дешевле, чем первого мальчика: многое ему досталось от старшего брата".

Остальные же мамы сетовали на то, что сборы первоклассника в школу — удовольствие не из дешевых. И они благодарили предприятие за посильную помощь.

А после церемонии вручения школьных ранцев, детей ждал сюрприз — ”Шоу мыльных пузырей”, после которого кулинары угостили их пирожными.