ФОТО: Визит в Нарву президент ЭР начала с посещения Гарнизонного кладбища

Керсти Кальюлайд почтила память героев Освободительной войны, возложив цветы к монументу на нарвском Гарнизонном кладбище.

Традиционно возложение цветов и венков к монументу в память об Освободительной войне на Гарнизонном кладбище проходит утром 24 февраля. В этом году это мероприятие также состоится.

После торжественного поднятия флага в Нарвском замке и последующего концерта в 9.30 с Петровской площади на Карнизонное кладбище отправится автобус, где пройдёт возложение венков к монументу в память об Освободительной войне.

В полдень начался торжественный акт в Нарвском колледже Тартуского университета — Керсти Кальюлайд вручает ордена и медали за особые заслуги 166-ти удостоившимся этой чести.

В 13:30 в подвале колледжа, построенного на месте разрушенной в войну биржи, состоится представление отчеканенных Банком Эстонии по случаю 100-летия ЭР серебряных и золотых монет. Чуть позже их начнут продавать в Нарвском колледже ТУ и в Банке Эстонии, в Таллинне.

Хотя награждение знаками отличия является закрытым мероприятием, то есть вход на него возможен только по приглашениям, у не попавших в круг приглашенных нарвитян и гостей города 21 февраля будет шанс увидеть и услышать президента.

В 15:00 на Ратушной площади Нарвы, на свежем воздухе, президент Керсти Кальюлайд обратится к собравшимся с речью, за которой последует небольшой концерт хоровых коллективов Нарвы: хора мальчиков и камерного хора ”Вдохновение”.

Специально для праздничных выступлений Нарвская городская управа заказала для участников хоров зимние шапки, цветов эстонского флага и с надписью ”Еesti”.

Мероприятие на площади будет продолжаться около 40 минут, а сразу после него всех приглашают в торговый центр Astri, где состоится праздничное выступление Софии Рубиной. Вход на него также будет свободным.

Керсти Кальюлайд приехала в Нарву менее чем через месяц после прошлого визита. 23 января в нарвской ратуше она поучаствовала в объявлении Нарвы претендентом на титул Культурной столицы Европы 2024 года.

Напомним, что в декабре в своем интервью ETV+ президент сообщила о намерении провести в Нарве месяц осенью 2018 года.