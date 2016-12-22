Гвоздём программы Вируской рождественской ярмарки, состоявшейся в Центре профобразования Ида-Вирумаа в Йыхви, были увлекательно оформленные рабочие комнаты.

В мастер-классах, которые провели учителя и ученики Центра профобразования, можно было увидеть, как образуется вулкан; поучиться вместе с папой Карло изготовлять изделия из дерева; пошпаклевать стены под руководством строителей и украшать пипаркооки вместе с пекарями.

На ярмарке, впервые организованной учениками-логистами, деятельности хватило на целый день. К сожалению, Дед Мороз и Снегурочка не смогли приехать, так как из-за капризной погоды заболели, но Медведь взял бразды правления в свои руки и прекрасно справился с ролью Хозяина ярмарки. В учебном ресторане гости ярмарки смогли отдохнуть и попробовать рождественские блюда. Гостей обслуживали наши ученики-повара.

Развлекали гостей ансамбль Silver Dreams, ученики Ахтмеской школы искусств и Анатолий Замахов.

Торговцев на ярмарке было больше тридцати, да и ученики Центра профобразования всех трёх городов продавали своё рукоделие, выпечку, изделия из металла и дерева.