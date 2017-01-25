ФОТО: Вирумааский колледж ТТУ собрал будущих инфотехнологов Ида-Вирумаа

”Выбирай инфотехнологии и формируй свое будущее сам”. Так называется научно-практическая конференция, которая прошла в среду в Вирумааском колледже Таллиннского Технического университета в Кохтла-Ярве. В ней приняли участие ученики гимназий Ила-Вируского уезда.

Анна Кальюсаар — специалист Вирумааского колледжа ТТУ напомнила, что понятие ”инфотехнологии” очень широкое: начиная от программирования, заканчивая компьютерными системами. Без IT сегодня, практически, не обходится ни дна отрасль экономики и других сфер жизни. В Вирумааском колледже существует учебная программа ”Инфотехнологии”, которая является одной из самых популярных. По этой специальности обучаются не только абитуриенты, но и взрослые люди — заочники.

Организовал конференцию факультет инфотехнологий Таллиннского Технического университета. На ней с докладами выступили представители предприятий, которые рассказали гимназистам о значении IT в производственном процессе.

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Инфотехнолог — это вовсе не скучная, а интересная и перспективная профессия, — утверждает Анна Кальюсаар.

После теоретической составляющей конференции, состоялась ее практическая часть. В различных мастер-классах гимназисты ”на ощупь” опробовали то, о чем им говорили докладчики. Молодые люди сами выбирали практическое направление: кто-то создал свою маленькую компьютерную игру, кто-то ”вживил” свою программу в робота. А некоторые осваивали медицинскую диагностическую аппаратуру, основанную на инфотехнологиях.

Однако дружбой с гимназистами и абитуриентами Вирумааский колледж ТТУ не ограничивается. С февраля по май этого года он приглашает учеников основных школ на занятия в научных и технических клубах. Например, юные любители роботов могут научиться программировать искусственный интеллект в современных лабораториях на базе новых комплектов оборудования. У школьников будет возможность принять участие в региональном и международном конкурсах роботов ROBOTEX. В клуб роботики приглашаются ученики с 4 по 8 класс.

Любители компьютеров с 5 по 9 класс приглашаются в клуб занимательного программирования, где начинающие и ”продвинутые” участники смогут сами создать свою личную компьютерную игру.

Для самых маленьких — учеников 1 — 4 классов проводится клуб занимательной химии, в котором дети изучают химию через игры и мастерские. Участники узнают, с какими законами химии люди сталкиваются ежедневно, научатся находить им объяснения. Занятия клуба занимательной химии проходят в современной лаборатории Центра компетенции по горючему сланцу под руководством инженеров-химиков.

С февраля начинает свою деятельность клуб эстонского языка и культуры, в котором можно изучать эстонский язык в игровой форме. В рамках клуба будут организованы занятия и вне аудитории, посещая достопримечательности родного региона. В клуб эстонского языка и культуры приглашаются ученики с 5 по 9 класс.

По словам Анны Кальюсаар, не забыл Вирумааский колледж ТТУ и пожилых людей. В Кохтла-Ярве по выходным дням работает Вирумааский народный колледж, куда приходят на занятия люди от 60-ти и старше. Здесь они получают основы знаний в различных областях повседневной жизни: от азов работы на персональном компьютере до уроков того, как правильно следить за своим здоровьем.