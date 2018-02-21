ФОТО: Видеть мир радостным — тоже надо уметь. В Кохтла-Ярве открылась выставка работ фотохудожников-любителей

В среду в фойе городского управления Кохтла-Ярве Музей сланца открыл выставку работ пяти фотографов, которой очень подходит название ”Радость жизни”. На ней представлены 82 работы Александра Смирнова, Дмитрия Шехавцова, Игоря Парва, Светланы Линкевич и Евгении Зеленской (Парв).

Как сказал порталу Delfi один из организаторов и участников выставки Игорь Парв, главный смысл экспозиции — показать людям всю прелесть окружающего нас мира, чтобы жители города, уставшие от забот, могли прийти, посмотреть на эти фотографии, почувствовать красоту и поднять себе настроение.

Авторы работ — фотографы не профессиональные. Хотя, по словам Игоря Парва, ”профессионал — это тот, кто зарабатывает себе на жизнь, делая фотографии на паспорт. Фотохудожник может быть и любителем, а любитель — художником”.

Светлана Линкевич занимается в фотостудии ”Поиск” при Йыхвиском Центре культуры и интересов. На выставке особо привлекают ее фотографии сдделанные три года назад в Милане. Ее учитель — ”дедушка” ида-вируской фотографии Дмитрий Воробьев пришел на вернисаж, чтобы посмотреть работы других участников выставки и сравнить их взгляд на мир с видением ученицы.

Дмитрий Шехавцов работает на сланцехимическом предприятии. Он заставил первых зрителей немало удивляться: пейзажи снятые в родном городе и его окрестностях, заставили по-новому взглянуть на Кохтла-Ярве.

Евгения Парв пришла на выставку с папой — главным ценителем ее творчества. Фотографии Евгении полны радости и оптимизма. Ведь героями большинства работ являются дети. Ее дети, такие же жизнерадостные, как и их мама.

Самую краткую, но точную оценку экспозиции дала мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко. ”Поздравляю вас с открытием выставки, дорогие фотохудожники”. Вот именно: художники. И этим все сказано.