ФОТО: Ветераны-шахтеры Кохтла-Ярве первыми отметили профессиональный праздник

В Кохтла-Ярве в пятницу, накануне официального празднования Дня шахтера, ветераны сланцедобывающей промышленности Эстонии собрались в Вахтраском центре творчества, чтобы отметить профессиональный праздник, который приходится на последнее воскресенье августа.

Руководитель Объединения пенсионеров ”Эстонсланца” Алексей Киселев перед началом праздника поздравил ветеранов отрасли, поблагодарил их за то что, несмотря на преклонный возраст, они не утратили активную жизненную позицию.

Отвечая на вопрос портала Delfi о том, кто помогает пенсионерам шахт и разрезов чувствовать себя нужными, Алексей Киселев посетовал на то, что предприятия, где шахтеры трудились многие годы, совсем о них позабыли. Помогают пенсионерам в меру своих возможностей городские власти, которые и в этот раз организовали для них экскурсию в Пушкинские горы.

Говоря о трудностях, которые испытывают ветераны отрасли, Алексей Киселев сказал: "Самая главная наша проблема в том, что пенсии у нас довольно-таки низкие. Во-вторых, наш великолепный работодатель фактически о нас забыл. Но сегодня — праздник, давайте говорить о хорошем".

Поздравить тех, кто внес свой большой вклад в становление и развитие сланцедобывающей отрасли, пришли мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко и член Рийгикогу Валерий Корб, который, к слову сказать, начинал свой трудовой путь в Объединении ”Эстонсланец”, с годами превратившееся в фирму ”Enefit Kaevandused”. Вот с ним-то и поговорил о ”хорошем” Герой Соцтруда Эндель Паап. Он буквально ”наехал” на парламентария со своими вопросами по поводу государственной политики властей Эстонии. Мол, государство тратит огромные деньги на оборону от невесть кого, а свою экономику, особенно сельское хозяйство, проглядели. Коров пустили под нож и на продажу, а в магазинах нет масла.

Мэр города напомнила, что в трудные времена именно эстонские шахтеры пришли на помощь замерзающему Ленинграду, увеличив добычу сланца, дав тем самым возможность вырабатывать большее количество сланцевого газа, который шел из Эстонии в город на Неве. За этот трудовой подвиг бригадир горняков Эндель Паап был удостоен звания Героя Социалистического труда.

Мэр пришла на праздник не с пустыми руками — она угостила шахтеров сладкими кренделями. И сказала, что по случаю праздника город организовал для них поездку на экскурсию в Пушкинские горы.

Кульминацией праздника стало поздравление юбиляров. Первым принял памятную медаль и цветы 90-летний Николай Васильев. Затем ветераны поздравили более молодых — 80-летних Василия Пестрякова, Александра Фаенкова, а вот их ровесника Тадеуша Пупкевича, который не смог приехать на праздник, поздравят позже.

Инженер-геолог с 30-летним подземным стажем Наталья Старухина показала свой слайд-фильм, рассказывающий о том, что такое горючий сланец. По ее словам, не только школьники, но даже не все шахтеры, добывающие сланец, знают, откуда взялось это полезное ископаемое.

Вера Свечина — руководитель Объединения поэтов ”Русское слово” — поздравила шахтеров-ветеранов своими стихами.

Потом состоялось праздничное ”чаепитие” с кренделями, подаренными мэром.