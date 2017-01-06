В пятницу, в канун православного Рождества Содружество ветеранов и пенсионеров Кохтла-Ярве при поддержке городской управы устроило новогодний и рождественский праздник для пожилых людей.

Свыше четырехсот человек собрались в зрительном зале Кохтла-Ярвеского культурного центра, где для них был дан большой концерт, который оказался по-настоящему праздничным.

Как рассказала директор культурного центра Светлана Короткова, над новогодней программой для пожилых людей начали работать задолго до праздников. Все детские творческие коллективы культурного центра подготовили яркие номера. Пригласили и гостей — танцевальный коллектив ”Куллеркупп” (Купальница) из Нарва-Йыэсу. Детей из курортного города зал принимал не менее горячо, чем своих, ”домашних” юных артистов.

Открылся концерт ”Вальсом” из симфонической сюиты Георгия Свиридова ”Метель”. Это блеснул танцевальный коллектив ”Ритм”. Песни в исполнении Даши Борисенко, Камилы Ззазыкиной, Давида Когана и Алексея Мазина, вокальной студии ”Келлуке” взяли за душу пожилых зрителей. А зажигательная кадриль ”Куллеркуппа” заставила сидящих в креслах стариков выписывать ногами такие коленца, что им могли бы позавидовать сами юные танцоры. А завершился концерт маленьким танцевальным спектаклем ”Гномы”.

После концерта, когда стихли аплодисменты, ветеранов и пенсионеров поздравили с Новым годом и Рождеством мэр города Людмила Янченко и депутат Рийгикогу, руководитель городского отделения Центристской партии Эстонии Валерий Корб.

На сцену был приглашен и руководитель Кохтла-Ярвеского содружества ветеранов и пенсионеров Валерий Тумко, которого от души поздравили с 70-летним юбилеем. Зал устроил бурную овацию человеку, которого Валерий Корб назвал ”мотором” городского ветеранского движения.

Содружество ветеранов и пенсионеров Кохтла-Ярве объединяет в своих рядах ныне живущих, немногочисленных участников Великой Отечественной войны, бывших малолетних узников нацистских концлагерей и жителей блокадного Ленинграда, тружеников тыла. В организацию входят и пенсионеры, которые строили Кохтла-Ярве, работали на его предприятиях.

Как сказал порталу Delfi Валерий Тумко, в канун Нового года и Рождества Содружество ветеранов не забыло поздравить и тех, кто в силу своего преклонного возраста и здоровья не смог прийти на праздник.

"Сегодня самому ”юному” члену нашей организации 70 лет, а самому ”взрослому” через неделю исполнится 102 года. Эти люди прожили нелегкую, достойную жизнь. И часто приходится удивляться тому, как они под грузом своих лет и жизненного опыта сумели сохранить оптимизм, веру в лучшее будущее для своих внуков и правнуков. Дай им Бог сил и здоровья", — сказал Валерий Тумко.

Всем участникам праздника были подарены городские календари на новый 2017 год.