ФОТО: В Вирумааском колледже Кохтла-Ярве прошел День изобретателя

В субботу в Вирумааском колледже Таллиннского Технического университета прошел День Изобретателя, участниками которого стали школьники и гимназисты от 6 до 19 лет.

Специалист по связям с общественностью колледжа Анна Кальюсаар рассказала порталу Delfi, что организаторы проекта приготовили детям реальные и виртуальные встречи с изобретателями. Реальные — это специалисты Таллиннского Технического университета, научных центров, Нарвского колледжа Тартуского университета и Вируумааского колледжа. Виртуальные изобретатели — герои новой телепередачи TECHnolik, первооткрыватели прошлого.

Мастер-классы, рассказы о великих изобретателях всех времен и их открытиях — все это ждало школьников в стенах колледжа, под эгидой которого прошел День изобретателя. Гимназисты же стали участниками интерактивной программы, по которой с ним провели занятия по теме ”Изобретатель-предприниматель”.

И, конечно же, участников Дня изобретателя ждала страна роботов. Тут свои знания и умение создавать умные электронные машины показали ученики разного возраста и их наставники.

Один из тех, кто приехал в Кохтла-Ярве на День изобретателя, руководитель нескольких международных проектов Мехис Пильв. Сам бывший юный изобретатель, уже пожилой Мехис привез с собой большую копию Свидетельства Выставки достижений народного хозяйства, куда он приезжал 15-летним подростком в 1966 году.

Мехис Пильв ответил на вопросы портала Dеlfi.

- Сегодня вы представляете на этом празднике будущего Таллиннский частный Центр мировой торговли. А помните ли 1962 год и поездку в Москву на ВДНХ?

- Конечно, хотя это было 55 лет назад. С 7 лет я занимался в радиоклубе Таллиннского Дворца пионеров. Около двухсот детей занимались там радиотехникой. Тогда радиодело было очень популярным, мы делали очень интересные приемники, передатчики. И один наш радиоаппарат был выбран для представления в павильоне ”Юный техник” на ВДНХ в Москве. И я вместе с тремя членами нашего кружка на месяц поехал в Москву, где мы демонстрировали наш аппарат.

- Смотрите: участникам нынешнего Дня изобретателя столько же, сколько было вам, когда оценили вашу работу. И какие умные машины они делают. А не грозит человечеству, что эти дети доизобретаются до того, что их роботы захватят мир и поработят людей? Не опасен ли такой прогресс? Вон в фантастическом фильме ”Отроки во Вселенной” роботы аж целую планету захватили! А ведь многие изобретения сначала тоже казались из области фантастики?

- Все можно использовать в благородных и плохих целях. И роботов — тоже. Мы здесь представляем роботов, которые используют искусственный интеллект, помогая человеку повысить эффективность умственного труда. То есть, мы говорим о роботах четвертого поколения — умных, интеллектуальных машинах, способных самообучаться, приносить пользу.

- Но вот по Таллинну уже бегает один робот, который разносит посылки. Другой — доставляет пиццу. Это значит, что люди лишились уже нескольких рабочих мест. И к чему это приведет в будущем?

- Вопрос очень правильный. Но меняется характер работы. Вы, наверное, помните, когда были в лифтах сопровождающие лифтеры, а в автобусах билеты продавали кондукторы? Мы можем сказать, что за последние 70 лет втрое уменьшилось количество работников некоторых специальностей, но во столько же раз увеличилось и количество представителей других профессий. Так что, думаю, ваши опасения не имеют под собой основания, — сказал Мехис Пильв, пока дети играли с роботами, которым давали различные команды, и машины их точно выполняли.

Как со старым знакомым, Мехис Пилв встретился с директором Вирумааского колледжа Виктором Андреевым, который в том же 1962 году также был участником Выставки достижений народного хозяйства. В Москву Виктор был приглашен как член кружка юннатов. В Таллине юные селекционеры вывели тогда какой-то ”хитрый” сорт помидоров, которые были высажены на ВДНХ в павильоне юннатов, и разрослись настолько, что удивили своим урожаем и вкусом лучших агрономов страны.

Интересно, где сейчас растут эти помидоры?