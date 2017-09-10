ФОТО: В соревнованиях "Нарвский лосось" победил нарвитянин, поймавший рыбу на 6,7 кг

В ходе двухдневных международных состязаний по ловле лосося в реке Нарова было поймано всего две рыбы, обе — в воскресенье утром.

Победителем соревнований ”Нарвский лосось 2017” стал нарвитянин Дмитрий Полянский, поймавший рыбу весом 6,7 килограмма и 86 сантиметров в длину.

Второе место досталось таллиннцу Эркки Оппе. Ему удалось добыть лосося на 2,4 кг. Больше не повезло никому из 28 участников традиционных рыболовных соревнований ”Нарвский лосось”, проводящихся с 2001 года.

Бессменный организатор ”Нарвского лосося” и руководитель Союза рыболовного спорта Эстонии Эндрик Тынсберг сказал Delfi, что за историю нарвских соревнований дважды бывало, когда ни одному рыбаку не удалось поймать ни одного лосося.

”В прошлом году было поймано 4 рыбы в районе 6-7 килограмм, а в лучшие годы было до 5 лососей, то есть соревнования не были никогда особенно результативными”, — говорит Тынсберг. С другой стороны, был период, в середине 2000-х, когда в ”Нарвском лососе” принимали участие до 70 рыбаков из Эстонии и соседних стран, то есть к сегодняшнему дню количественный состав соревнующихся сократился более чем в два раза. Из зарубежных гостей в состязаниях приняла участие на этот раз только команда из Латвии.

”В последние годы собирается около 30 рыбаков, и я надеюсь, что все-таки в следующем году произойдет некоторый рост. Будем усиленно работать над привлечением иностранных гостей. В 2001 году нарвские соревнования родились как эстонско-российский проект. Мы обсуждали эту идею с россиянами в бане, и все получилось, но рыболовы из России, из Петербурга, приезжали всего пару раз”, — рассказывает Тынсберг.

По словам рыбака из Латвии, Айварса, он приехал на ”Нарвского лосося” то ли в третий, то ли в четвертый раз. ”Когда участвовал впервые, в 2007-м, ровно десять лет назад, мне удалось победить. Поймал тогда лосося на 6,3 кг”, — сообщил Айварс.

Он ловит ценную рыбу и у себя на родине, в главной лососевой речке Латвии — Салаце.

”У нас, правда, по закону нужно пойманных лососей отпускать. Как-то мне удалось поймать 98 штук за год. В прошлом году поймал 33, а в этом — пока 30”, — говорит Айварс.

По его словам, ловит он исключительно на блесны: колебалки, вертушки, воблеры.

В Нарве на этот раз рыбак оторвал не менее 10 блесен за два дня, что для ловли на Нарове — обычное дело. ”У нас я отрываю за рыбалку около двух штук”, — информирует Айварс.

По словам Эндрика Тынсберга, всего в Эстонии есть 9 рек, в которые заходит лосось на нерест, но не может нормально отнереститься из-за дамб, которые имеются на каждом из этих водоемов.

”Мы занимается этой проблемой, и я надеюсь, что удастся что-то сделать, — говорит глава Союза рыболовного спорта Эстонии. — Самая сложная ситуация, конечно, в Нарве, где реку перекрывает Нарвская ГЭС”.

С 1 сентября по конец ноября лов лосося в Нарове является лицензионным и разрешен только на участке от моста ”Дружба” до Нарвской ГЭС. Суточная лицензия на ловлю лосося стоит 7 евро, на трое суток — 14 евро.