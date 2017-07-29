ФОТО: В Синимяэ прошел сбор ветеранов 20-й дивизии СС

Как и было объявлено ранее, в этом году сбор ветеранов 20-й дивизии ваффен-СС был немногочисленным.

Несмотря на то, что в этом году организаторы постановили обойтись без речей, две речи все же были произнесены, как и молитва лютеранских священников. Звучал гимн Эстонской Республики. Как обычно, был организован книжный развал с исторической литературой. Также шла торговля футболками с символикой эстонского легиона.

Прошло возложение цветов и венков к памятным камням, установленным на мемориале.



Как и в прежние годы, представители Сил обороны возложили венки к мемориалам воевавших на стороне советской армии, а также тех, кто воевал на стороне Германии.