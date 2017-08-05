ФОТО: В Синимяэ перезахоронили останки 202-х советских воинов

В субботу в братской могиле в Синимяэ, где покоится прах свыше 12 тысяч советских воинов, павших при освобождении Эстонии от гитлеровцев, были перехоронены останки еще 202 солдат, найденных поисковиками клуба Kamerad. Среди тех, кого сегодня проводили в последний путь, и 55 бойцов Мерикюлаского десанта.

Отдать дань памяти солдатам пришли российские дипломаты: Екатерина Георгиевна Андриевская — исполняющая обязанности Генерального консула РФ в Нарве, консул-советник Владимир Александрович Малышев, атташе Александр Андреевич Шматков.

В траурной церемонии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, руководители ветеранских организаций и объединений российских соотечественников Ида-Вирумаа, члены Нарвского союза ”Патриот”. В эту общественную организацию входят участники локальных войн и конфликтов, ветераны воинской службы, участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АС, поисковики.

Из Республики Беларусь приехали Александр Хожевец, внук командира Мерикюлаского десанта майора Степана Маслова, его сестра Людмила и правнук героя Андрей.

- Благодаря вашим людям, мы можем приехать и поклониться памяти своих героических предков. Особая наша благодарность поисковикам клуба Кamerad, который через своего активиста Виктора Цветкова поддерживает с нами связь, — сказал порталу Delfi Александр Хожевец.

Участники войны, бывшие жители блокадного Ленинграда и узники нацистских концлагерей, присутствовавшие на траурной церемонии, не смогли сдержать слез.

- Мы обязаны этим людям, которых провожаем сегодня в последний путь, тем, что мы живы, что живут на земле наши дети и внуки. Память о них — освободителях Европы от фашизма, мы должны передать молодому поколению, — сказал руководитель Силламяэской организации российских соотечественников Григорий Васильевич Растегаев.

По православному обычаю заупокойный молебен отслужил священник нарвской православного храма.

Ветераны воинской службы сетовали на то, что не было возможности по-настоящему отдать павшим воинские почести. Тем не менее, корзина цветов, стилизованная под российский триколор, была возложена дипломатами на могилу советских воинов.

Руководитель поисково-краеведческого клуба Kamerad Павел Штиммер сказал порталу Delfi.

- В земле Ида-Вирумаа находится очень много останков солдат, воевавших как на стороне советской армии, так и на другой стороне. Думаю, это тысячи, если не десятки тысяч павших. И мы, поисковики тринадцати национальностей, входящие в наш клуб, делаем общее дело — сохраняем память о воинах, отдавших свои жизни. Мы сотрудничаем с Германией, российскими поисковиками. Наше дело не имеет национальной принадлежности. Нам оказывают помощь волостные власти региона, Министерство обороны Эстонии, которое с пониманием относится к нашей работе и оказывает всяческую поддержку, — сказал Павел Штиммер.