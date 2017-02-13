ФОТО: В Силламяэ состоялась премьера фильма о матери погибшего в Афганистане офицера

14 февраля исполнится 34 года с того дня, когда не стало боевого офицера-десантника, уроженца Силламяэ старшего лейтенанта Михаила Румянцева. В этом году ему было бы 60 лет, а его маме — Зинаиде Михайловне, исполнится 90. Этим датам Союз десантников Эстонии ”Свирь” посвятил документальный фильм, который называется ”Тетя Зина”.

В его создании участвовали руководитель ветеранской организации спецназа ВДВ Сергей Иванов, журналисты Ирина Каблукова и Николай Алхазов. В часовой рассказ о подвиге сына на поле боя и подвиге его мамы на поле жизни вложили свой труд операторы телестудии LitEs из Йыхви и Молодежной телестудии Силламяэ.

Герои фильма — сам Михаил Румянцев, военный медик Владимир Сидельников, которого офицер Румянцев спас ценой своей жизни, одноклассники Миши и, конечно же, его мама.

Читать еще

Не замкнуться в себе после постигшего ее горя, жить не просто для себя, а для новых, названных детей, которых прибавляется с лихвой — разве это не подвиг?

И одноклассников сына, и боевого товарища Михаила Владимира Олеговича, тетя Зина считает своими детьми. Военврач Сидельников в фильме говорит, что иногда у него возникает ощущение, что он ”живет по чужому паспорту” — такая незримая связь установилась между ним и его названной мамой.

В фильме есть эпизод, в котором друзья Михаила, десантники и журналисты поздравляют Зинаиду Михайловну с 89-м днем рождения. И посреди застолья позвонил Владимир Олегович. Тетя Зина выслушала поздравление, и тут же перешла к материнскому наставлению: "Береги себя, не лезь на рожон!"

В воскресенье, за два дня до трагической даты и за три — до годовщины окончания афганской войны, съемочная группа фильма приехала в Силламяэ домой к Зинаиде Михайловне. Ее сестра Тамара Михайловна, старший сын Владимир Румянцев, одноклассницы Михаила стали первыми зрителями картины.

Смотрели молча, утирая слезы. Когда погас телеэкран, еще долго никто не мог произнести ни слова. И одним предложением одноклассница Михаила Маргарита Барышева выразила суть увиденного: ”Это нужно не столько нам, сколько нашим детям и внукам”.

Фильм, конечно, не претендует на ”Оскар” в номинации ”документальное кино”. Он претендует на гораздо большее: картина лишний раз напоминает людям о доброте, человечности, и о том, что Жизнь — самая большая ценность на этом свете.

Жителям Силламяэ, особенно юным, ”Тетя Зина” с экрана напомнит, почему одна из улиц Силламяэ носит имя ее младшего сына. Ее Миши.