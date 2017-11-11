ФОТО: В Силламяэ прошел юбилейный чемпионат Эстонии по таэквондо

В субботу в силламяэском спорткомплексе ”Калев” прошел чемпионат Эстонии по таэквондо. Приветствовать спортсменов пришли мэр города Тынис Кальдберг, его заместитель по культуре, спорту и образованию Эеви Паасмяэ.

Чемпионат 2017 года открыл президент Эстонского Союза таэквондо Михаил Кылварт, который отметил, что эти соревнования необычные. Отвечая на вопрос портала Delfi о том, в чем же отличие эти соревнования республиканского уровня от предыдущих, Михаил Кылварт сказал:

- Чемпионат проходит в год, когда отмечается 25-летие образования Эстонского Союза таэквондо. 19 ноября 1992 года была основана наша спортивная организация, объединившая все клубы Эстонии с целью развития нашего вида спорта. Поэтому сейчас, подводя итоги, мы видим, как за эти годы организация развилась, как много создано клубов, и, конечно, об успехах наших спортсменов говорят медали, завоеванные ими на чемпионатах мира и Европы.

- А почему именно в Силламяэ было решено провести юбилейный чемпионат Эстонии?

- Радостно отметить, что именно в Ида-Вирумаа в последние годы отмечается существенный рост желающих заниматься таэквондо. Поэтому традиционно крупные соревнования проводятся в Кохтла-Ярве и Силламяэ. Только в силламяэском спорткомплексе ”Калев” чемпионат Эстонии проводится уже в третий раз. Это не просто географический выбор: это дань уважения городу, клубы которого могут похвастаться своими результатами, способны на высоком уровне организовать подобные соревнования.



- О том, что Эстония давно признана как один из лидеров таэквондо в Европе. Мы имеем достаточный опыт организации и проведения у себя крупных международных соревнований. Наша сборная входит, как минимум, в десятку лучших команд Европы, и мы последовательно демонстрируем ровный уровень наших спортсменов.

Соревнования начали самые маленькие спортсмены. Через несколько минут на другой ковер, даянг, вышли взрослые. Среди них определился первый чемпион Эстонии. Судил их схватку главный судья Эстонского Союза таэквондо Сергей Машара. Когда бой завершился, он и прокомментировал результат.

- Среди взрослых определился первый чемпион Эстонии среди взрослых. Это Игорь Александров. Он из силламяэского филиала спортклуба „KWON”, в котором является руководителем. В финале он выступил с Никитой Чистяковым из Таллинна, неоднократным призером различных международных соревнований. Сегодня Игорь показал хорошую технику и тактику. Никита был неплох, но сильнее оказался Игорь.

По итогам чемпионата были вручены 80 наград — победителям в разных возрастных и весовых категориях. Наградами Эстонского союза таэквондо были отмечены лучшие спортсмены, добившиеся высоких результатов в этом виде спорта.