ФОТО: В Силламяэ министр госуправления Яак Ааб торжественно открыл главную улицу

В пятницу в Силламяэ прошло торжество по случаю открытия главной улицы — обновленного Мере пуестеэ (Приморского бульвара) — главной улицы города.

Несмотря на пронизывающий ветер и мокрый снег, жители Силламяэ, кто был свободен от работы и учебы, в полдень пришли к беседке, что стоит в самом конце бульвара на берегу моря. В ней фотографии бульвара до реновации. Рядом с беседкой укреплена табличка, извещающая, что обновленная улица открыта в канун 100-летнего юбилея Эстонской Республики.

После торжественных речей, вместе с представителями подрядчиков и руководителями города министр Яак Ааб перерезал ленточку, что означало открытие улицы. В этот момент вспыхнули фонари, украшающие обновленный бульвар. И кажется даже памятник ”мирному атому”, который старожилы почему-то называют ”Гаврила”, повернулся, чтобы посмотреть на эту красоту.

С ”Гаврилой” вообще отельная история. В советские времена, когда только ленивый не знал, что Силламяэский ”Сланцеперерабатывающий завод” занимается обогащением уранового концентрата, из соображений секретности этот памятник, символизирующий ядерную энергию, был спрятан от посторонних глаз. И только в 1987 году, когда в закрытый город, где работает предприятии атомной промышленности, были допущены гости с Запада, подарившие властям огромную фотографию завода вместе с его ”секретами”, сделанную со спутника космической разведки, было решено выставить ”Гаврилу” на всеобщее обозрение. Шутники дали ему и другое прозвище: ”Мирный атом — в каждую советскую семью”. Так это или нет, но показалось, что ”Гаврила” искренне радуется вместе с горожанами тому, что бывший закрытый город становится краше и гостеприимней.

По крайней мере, председатель горсобрания Елена Коршунова и мэр города Тынис Калберг уверены, что реализация крупного проекта поможет привлечь в город туристов, приезжающих в Ида-Вирумаа.

Портал Delfi после церемонии открытия бульвара обратился с вопросами к министру Госуправления Яааку Аабу.

- Господин министр, а какова роль в осуществлении этого проекта государства и города?

- Здесь нужно говорить о нескольких проектах. На первый проект государство выделило свыше 1 миллиона евро из европейского фонда регионального развития. Есть такая программа повышения конкурентоспособности регионов, из которой проект городского управления и получил поддержку. Я думаю, что этот проект реконструкции главной улицы был очень нужным. Между прочим, я к нему сам имею непосредственное отношение. Еще в бытность свою министром социальных дел, лет десять назад я был в Силламяэ. Руководители города пригласили меня посмотреть панораму, открывающуюся с лестницы. И я тогда задал вопрос: а почему отсюда не видно моря? Вид портили деревья, какой-то мусор, и я предложил первым делом открыть вид на море. Несколько лет прошло, и теперь это сделано. Проекты пошли. Следующий проект, получивший поддержку от государства, это сооружение променада и обновление всего берега моря. Реализация этого проекта уже начнется в следующем году. 2,3 миллиона евро дает государство, остальные деньги 400 или 500 тысяч выделяет город.

- Господин Ааб, вы сказали ”прошло несколько лет”. Вообще-то с тех пор, как город перестал быть закрытым, прошло 26 лет. Так чего так долго ”тянули резину” с его обновлением?

- Конечно, государство могло бы и раньше уделять внимание Силламяэ и всему региону в целом. Мы это понимаем, и нынешнее государство определило приоритетом равномерное развитие всех регионов, а не только Харьюмаа или Таллинна. Для этого и выделяются деньги на конкретные проекты. То есть, проекты заключаются в создании такой среды, которая даст возможность предпринимателям создавать новые рабочие места. В этом регионе нужны и государственные рабочие места.

- Господин министр, а намерено ли государство принимать какие-то меры для предотвращения бегства молодежи из Ида-Вирумаа, которое происходит бешеными темпами? Надо же это как-то остановить? Что вы думаете по этому поводу? Что значит — ”создать для жителей наиболее благоприятную среду обитания”?

- Я намерен по этому поводу сделать правительству конкретное предложение в рамках программы развития Ида-Вирумаа, которая сейчас уточняется. Мое предложение — платить молодым специалистам, которые будут работать в Ида-Вирумаа, стипендии. Тогда у них будет дополнительная мотивация, чтобы остаться дома, а не уходить в другие регионы или за границу. Получит это предложение поддержку правительства или нет, посмотрим. Но я буду его отстаивать, — сказал Яак Ааб.

Обновление бульвара Мере вызвало в Силламяэ неоднозначную реакцию. Точно также, как это было при реновации центра Ярвеской части Кохтла-Ярве, нашлись недовольные, кто пожалел спиленные деревья, кому мешает бьющий в окна свет фонарей. Но в Кохтла-Ярве все в течение года успокоились и оценили красоту. Только не хотелось бы, чтобы опыт соседнего города, когда в первый месяц вандалы разбили около двадцати фонарей, повторился и в Силламяэ. Но, как сказала председатель горсобрания Елена Коршунова, есть надежда, что жители города оценят красоту и не допустят ничего подобного.