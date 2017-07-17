ФОТО: В результате раскопок у Нарва-Йыэсуу сделаны важные открытия

Международная команда археологов завершила сезон раскопок на границе Нарва-Йыэсуу, где 4800 лет назад жили предки нынешних европейцев. Руководитель группы, профессор археологии Айвар Крийска, говорит, что данное поселение уже неплохо изучено, и, вероятно, в следующем году раскопки на этом месте завершатся. Начались они в 2011-м.

"Главное, сейчас не сделать какую-то значительную находку, так как тогда нам придется продолжать работы", — сказал Delfi в последний день раскопок профессор археологии Тартуского университета Айвар Крийска. Двухнедельная сессия раскопок на месте поселения людей "культуры шнуровой керамики" в этот день заканчивалась, одну из ям консервировали до следующего сезона, прокладывая пленкой и закапывая, а из другой еще продолжали извлекать и просеивать песок, делая одну находку за другой.

"Через год мы продолжим на том же месте, где остановились, и, скорее всего, следующий сезон будет последним. С научной точки зрения это поселение уже достаточно хорошо изучено. Мы даже не надеялись получить так много информации. Вопросов, требующих ответов, не осталось”, — говорит Айвар Крийска.

Хотя сегодня место, на котором идут раскопки, находится в паре километров от моря и в нескольких сотнях метров от реки Нарова, около 5000 лет назад оба водоема были с ним рядом. Именно поэтому, говорит Айвар Крийска, возникло предположение, что там могло быть поселение. Рядом делались находки и ранее.

Профессор археологии сообщает, что главным открытием было то, что деревянные постройки на территории Эстонии существовали еще 2800 лет до нашей эры. ”До сих пор самые старые строения, найденные в Эстонии, относились примерно к 900 году до нашей эры. Они были обнаружены под Таллинном. Конечно, это не значит, что нет более древних зданий. Возможно, их еще только предстоит обнаружить”, — отмечает Айвар Крийска.

Большая часть находок представляют собой очень маленькие фрагменты керамики, костей. Причем от людей остались только части зубной эмали — кости не сохранились. Обнаружено два строения — дом, ”ферма”, примерно пять на пять метров и небольшое сооружение — два на два метра. Археологи говорят, что на этом месте жили земледельцы, чей генетический код совпадает с кодом людей, населявших в то же время окрестности Черного моря. Это предки современных европейцев, в том числе русских, белорусов, эстонцев.

Найдены и кости собаки, рост которой составлял римерно 70 сантиметров, две могилы, три целых сосуда.

Остатки молока, сыра на керамике подтверждают, что эти древние люди занимались сельским хозяйством. Признаков того, что главным их занятием была охота, или рыболовство, не обнаружено, хотя среди находок есть и рыбные кости и кремниевые наконечники стрел.

Айвар Крийска сообщает, что работы финансируют сами археологи, и никакой поддержки со стороны, в том числе от государства, нет.

Сделанные на месте древнего поселения на границе Нарва-Йыэсуу находки будет храниться в Тартуском университете, а если какой-нибудь музей, в том числе нарвский, заинтересуется выставкой артефактов, обнаруженных в одном месте, то ее можно организовать, говорит Крийска.

По его словам, в следующем году интернациональная команда археологов, в составе которой работают эстонцы, россияне, белорусы и финны, будет также исследовать древнее поселение, очень похожее на обнаруженное под Нарва-Йыэсуу, на российской стороне реки.