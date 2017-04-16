ФОТО: В Пюхтицком монастыре прошел пасхальный крестный ход

Пюхтицкий Успенский ставропигиальный женский монастырь в Куремяэ Ида-Вируского уезда всю Великую субботу принимал желающих освятить праздничные угощения. Уже вовсю шло вечернее Пасхальное богослужение, а сотни людей несли в Успенский собор монастыря расписные яйца, куличи, творожные пасхи и прочую праздничную снедь.

В полночь из храма вынеси иконы, хоругви, и насельницы монастыря, священнослужители и верующие под колокольный благовест прошли вокруг собора крестным ходом.

Затем в храме началась всенощная Пасхальная литургия. Священнослужитель трижды провозгласил радостную весть: ”Христос воскресе”! Присутствующие в храме и те, кто остался на площади перед собором, отвечали: ”Воистину воскресе”!

В эту же праздничную Пасхальную ночь в Пюхтицкий монастырь была доставлена частичка Благодатного огня, привезенного в Эстонию из храма Гроба Господня в Иерусалиме.