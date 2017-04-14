ФОТО: В прекрасный апрельский день нарвитяне достали лыжи из подвалов

На лыжных трассах Ида-Вирумаа опять оживленно. Снегопады и морозы вернули зиму во всей ее красе.

”Я приехала в Нарву ровно 50 лет назад и, честно говоря, не помню, чтобы в середине апреля, уже после того как в полях и лесах появились первые весенние цветы, показались улитки и насекомые, выпало столько снега и он нормально держался, не превращаясь тут же в кашу, — говорит нарвитянка Людмила, которую корреспондент Delfi застал на лыжной трассе в Яккекюла. — Сегодня достала лыжи из подвала, наслаждаюсь. Но живность разную, конечно, жалко. Природа такого точно не ожидала”.

В эту субботу Людмила не одна каталась по лыжным трассам Яккеюла, спортивного района в черте Нарвы. Лыжи, санки, салазки достали из подвалов многие нарвитяне. На Ореховой горке ваш корреспондент встретил и катающихся со склона на санках ребятишек и Евгения Вшивцева, первого тренера нарвских биатлонистов-олимпийцев Дарьи Юрловой и Даниила Степченко, с группой ребят на лыжах.

”Такого давно не было, точно, — отмечает Евгений. — Причем настолько хорошего снега не было в Ида-Вирумаа всю прошедшую зиму”.

Отметим, что даже в период устойчивых морозов нормальных снегопадов в минувший зимний сезон в Ида-Вирумаа не случилось, то есть слова тренера нарвской спортшколы ”Энергия” это не восторженное преувеличение.

Согласно популярному сервису прогнозов погоды yr.no, нежданный снег в Ида-Вирумаа продержится по меньшей мере до середины следующей недели. До среды дневная температура, по прогнозу, будет достигать совсем ненадолго 2 градусов, а ночная будет достигать отметки ”-5”.