26.05.2018, 18:08

ФОТО: В посадке юбилейного леса в Нарва-Йыэсуу приняло участие около полутора сотен человек


Роман Викулов
Роман Викулов
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Galerii: 29 pilti
Juubelimets, Narva-Jõesuu Foto: Roman Vikulov, Delfi

Сегодня в Нарва-Йыэсуу RMK провел последнее в этом году мероприятие по посадке юбилейного леса, в котором поучаствовало 145 добровольцев из разных муниципалитетов Ида-Вирумаа, собственно из Нарва-Йыэсуу, Нарвы, Силламяэ, Йыхви, Кохтла-Ярве, а также из Таллинна и даже из России.

За час неравнодушными людьми не с помощью лопат, а специальными посадочными трубами, было посажено более 6000 саженцев (сеянцев) сосны на участке площадью около двух гектаров.

Всего в этом году в государственных лесах будет высажено 20,7 миллиона деревьев. Причем, больше всего растений — 3,2 миллиона — будет посажено именно в Ида-Вирумаа. Всего же планируется обновить леса на площади 11 600 гектаров, из которых 2 000 гектаров оставят на естественное возобновление. Материал, необходимый для посадки, RMK (Центр управления государственными лесами) выращивает в восьми питомниках по всей Эстонии.

”Подобные посадки, в которых могут принять участие обычные люди, мы проводим ежегодно. Но в этом году, в юбилейную годовщину Эстонской Республики, мероприятие наполняется особым смыслом, — говорит организатор мероприятия, специалист коммуникационного отдела RMK Марина Полтавцева. — Такой же юбилей отмечает и лесоводство независимой Эстонии, началом которого стало 13 ноября 1918 года. Мы очень рады, что интерес ко Дню посадки леса среди ида-вирусцев очень высокий, что они хотят узнать истинное положение дел в лесном хозяйстве Эстонии и поучаствовать в нем”.

В рамках мероприятия лесничий Ида-Вирумааского лесничества Алар Сюда и руководитель лесопосадок Северно-Западного региона RMK Ильмар Пааль рассказали добровольцам о цикле жизни леса, о том, какими принципами руководствуется RMK при ведении лесного хозяйства, ответили на вопросы посадивших лес людей

”Чаще всего люди просто не информированы о том, что происходит в лесах Эстонии, не понимают, зачем проводятся те или иные работы, отсюда недовольство, негативные эмоции, — говорит Марина Полтавцева. — Не только городской человек, но и житель сельской местности уже не связан с природой так, как раньше. Исчезает понимание природных процессов и роли человека в них”.

Сотрудники RMK заверили участников мероприятия, что уничтожение эстонскому лесу не угрожает, подчеркивая, что высаживается в два раза больше деревьев, чем спиливается.

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