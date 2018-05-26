ФОТО: В посадке юбилейного леса в Нарва-Йыэсуу приняло участие около полутора сотен человек

”Подобные посадки, в которых могут принять участие обычные люди, мы проводим ежегодно. Но в этом году, в юбилейную годовщину Эстонской Республики, мероприятие наполняется особым смыслом, — говорит организатор мероприятия, специалист коммуникационного отдела RMK Марина Полтавцева. — Такой же юбилей отмечает и лесоводство независимой Эстонии, началом которого стало 13 ноября 1918 года. Мы очень рады, что интерес ко Дню посадки леса среди ида-вирусцев очень высокий, что они хотят узнать истинное положение дел в лесном хозяйстве Эстонии и поучаствовать в нем”.

В рамках мероприятия лесничий Ида-Вирумааского лесничества Алар Сюда и руководитель лесопосадок Северно-Западного региона RMK Ильмар Пааль рассказали добровольцам о цикле жизни леса, о том, какими принципами руководствуется RMK при ведении лесного хозяйства, ответили на вопросы посадивших лес людей

”Чаще всего люди просто не информированы о том, что происходит в лесах Эстонии, не понимают, зачем проводятся те или иные работы, отсюда недовольство, негативные эмоции, — говорит Марина Полтавцева. — Не только городской человек, но и житель сельской местности уже не связан с природой так, как раньше. Исчезает понимание природных процессов и роли человека в них”.

Сотрудники RMK заверили участников мероприятия, что уничтожение эстонскому лесу не угрожает, подчеркивая, что высаживается в два раза больше деревьев, чем спиливается.