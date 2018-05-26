ФОТО: В посадке юбилейного леса в Нарва-Йыэсуу приняло участие около полутора сотен человек

Сегодня в Нарва-Йыэсуу RMK провел последнее в этом году мероприятие по посадке юбилейного леса, в котором поучаствовало 145 добровольцев из разных муниципалитетов Ида-Вирумаа, собственно из Нарва-Йыэсуу, Нарвы, Силламяэ, Йыхви, Кохтла-Ярве, а также из Таллинна и даже из России.
За час неравнодушными людьми не с помощью лопат, а специальными посадочными трубами, было посажено более 6000 саженцев (сеянцев) сосны на участке площадью около двух гектаров.
Всего в этом году в государственных лесах будет высажено 20,7 миллиона деревьев. Причем, больше всего растений — 3,2 миллиона — будет посажено именно в Ида-Вирумаа. Всего же планируется обновить леса на площади 11 600 гектаров, из которых 2 000 гектаров оставят на естественное возобновление. Материал, необходимый для посадки, RMK (Центр управления государственными лесами) выращивает в восьми питомниках по всей Эстонии.