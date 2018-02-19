ФОТО: В Нарвском музее проходит уникальная выставка находок поискового клуба Kamerad

В Нарвском музее открылась уникальная выставка находок, сделанных участниками поисково-краеведческого клуба Kamerad в окрестностях Раквере и переданных государству.

Демонстрируются небольшие предметы: различные моменты, пряжки, пуговицы, ножи, боевой топор, ледоходный шип коня, перстни, кольца, другие украшения, их фрагменты.

Сама по себе коллекция интересна именно тем, что это результат поисков любителей, а все находки сделаны в одной местности — в окрестностях Раквере, где энтузиасты из Kamerad искали место произошедшей в 1268 году Ракверской битвы.

Также необычной выставку делает то, что она еще будет дополняться, является, по определению, ее составителей ”динамичной”. Сейчас там пара витрин пусты, но на них позже разместят предметы, находящиеся пока в государственных фондах, а также те, которые только еще будут обнаружены при проведении раскопок и водолазных работ. Эта временная часть экспозиции даст возможность каждому члену клуба ”Камерад” выставить те находки, которые он лично нашёл и передал государству.

Датировка представленных в музее находок пока не завершена, но так или иначе речь идет о сравнительно глубокой древности, интересной профессиональным археологам и историкам.

Нарвский музей подчеркивает, что археологическое наследие является чрезвычайно важным материалом, дающим важную историческую информацию и к нему нужно относиться с уважением. Для понимания нашей истории следует обращать внимание не только на саму находку, но и на её контекст и на фиксацию этого контекста.

В Эстонии использование поисковых инструментов, включая металлодетекторы, гидролокаторы, магниты, регулируется Законом об охране памятников старины, соответствующие поправки в который были внесены в 2011 году. С того момента заниматься любительским поиском можно только получив разрешение от Департамента охраны памятников старины, пройдя обучение в рамках специальных курсов, на которых в частности рассказывают о том, как понять, что обнаруженный предмет имеет историческую или археологическую ценность. Сделав подобную находку, поисковик-любитель должен остановить работы в данном месте и связаться с Департаментом охраны памятников старины — передать точное описание предмета и данные о его местоположении. До прибытия профессиональных археологов находка должна находится в первоначальном положении, если ее сохранности ничто не угрожает.

Для археологов-профессионалов зачастую важна не столько ценность каждого отдельного предмета, а контекст в котором он находится, то есть весь комплекс информации, который можно получить от детального изучения места, отдельных находок, их сочетания.

Разумеется, поисковики должны получать разрешение не только от департамента, но и от собственников земли, на которой проводят раскопки.

Член правления поисково-краеведческого клуба Kamerad Дмитрий Шутов отмечает, что после принятия поправок к закону в Эстонии официально занимается поиском древностей около 500 любителей, в то время как ”черных детектористов” — около 1000.

Дмитрий Шутов Foto: Roman Vikulov, Delfi

При этом по словам Шутова, вопреки распространенному мнению, сам по себе статус занимающихся раскопками с помощью металлодетектора не гарантирует, что имеющие разрешение на поиск обязательно следуют всем правилам, а ”черные копатели” обязательно их игнорируют.

”В конце концов, все зависит от представлений об этике каждого конкретного человека. Некоторым я бы ни в коем случае не давал бы разрешение, несмотря на формальные основания для его получения”, — отмечает Шутов.

Старший инспектор по охране объектов старины Мадис Туудер обращает внимание на то, что с введением поправок к закону археологи-любители стали уведомлять государство о находках несоизмеримо чаще, что оборачивается в числе прочего тем, что профессионалам сложно справляться с детальным исследованием всех потенциально интересных мест.

”Сейчас департамент получает, скажем, в 100 раз больше сигналов от любителей, чем до 2011 года”, — информирует Туудер.

Временно исполняющий обязанности директора, Иво Пости допускает, что способы изучения истории развиваются, и современные методы исследований могут показаться потомкам варварством нашим.

Туудер считает, что, если у членов общества есть интерес к исследованиям такого рода, его все-таки надо удовлетворять, чтобы не ”белых археологов” в ”черных”.

”Выплаты вознаграждений за сделанные находки также сильно выросли после 2011 года. Если за предыдущие 10 лет было в целом выплачено около 100 тысяч евро, то только за первую половину 2014 года — 80 тысяч евро”, — говорит Туудер.

Археологов-любителей привлекают к работам на исторических объектах профессионалы, но первые могут этим заниматься там только под контролем последних. Например, в Нарве любители участвовали в раскопках на бастионе ”Виктория”.

Дмитрий Шутов отмечает, что у него и его товарищей по клубу много идей тематических выставок, составленных из найденных членами клубами предметов, но процесс их организации, связанный с исследовательскими работами по каждому экспонату, довольно сложен.

Поисково-краеведческий Клуб ”Камерад” объединяет в своих рядах поисковиков и краеведов из стран Евросоюза и соседних государств. Клуб занимается поиском, сотрудничает с музеями, НКО и государственными структурами, консультирует, помогает с проведением раскопок и водолазных работ. Деятельность клуба направлена на сохранение культурно-исторического и природного наследия и увековечивание памяти жертв войн, вне зависимости от их национальности, вероисповедания и политических взглядов, подчеркивают энтузиасты.