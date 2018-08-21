ФОТО: В Нарвском музее хотят сделать катания на судах по водохранилищу и Нарове постоянной туристической услугой

”Купить такие плавательные средства сейчас мы не можем — это слишком дорого. Но что-то попытаемся сделать для того, чтобы катания нарвитян и туристов по водохранилищу и реке Нарова стали обычным делом, ведь это ненормально, что такой услуги нет”, — уверен Пости.
По его словам, тут есть два подхода — предлагать желающим посмотреть исторические судна и водоемы или только водоемы, и, возможно, музей займется организацией экскурсий на современных плавательных средствах.
На судне ”Турм” же был шанс прокатиться под парусом, или на весельном ходу, одеть на себя шлемы викингов, подержать в руках их оружие.
Катание по водохранилищу может стать открытием и для человека, родившегося в Нарве.
Нарвитянин Денис сказал Delfi, что сначала скептически отнесся к предложению своих знакомых прокатиться на лодке викингов ”Турм”, но в итоге был в полном восторге.
”Я даже не догадывался, что такой район как Нарвская Венеция существует — эти домики вдоль канала и кипящая там жизнь оставляют яркое впечатление. Для меня и просторы Нарвского водохранилища — открытие. Стоило, конечно, туда отправиться — время просто останавливается, наслаждаешься моментом”.