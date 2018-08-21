21.08.2018, 20:18

ФОТО: В Нарвском музее хотят сделать катания на судах по водохранилищу и Нарове постоянной туристической услугой


Роман Викулов
Роман Викулов
 
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Turm Narvas Foto: Roman Vikulov, Delfi

Успех судна ”Турм”, являющегося копией настоящего корабля викингов и пять дней катавшего по Нарвскому водохранилищу, по нарвской ”Венеции” нарвитян и гостей города, вдохновил руководство Нарвского музея на то, чтобы сделать прогулки на лодках по местным водоемам постоянно действующей туристической услугой.

Судно ”Турм”, строители которого воссоздали найденную у побережья Финляндии историческую лодку викингов, прибыло в Нарву с командой по приглашению Нарвского музея из Тарту. ”Турм” курсировал между портом Кулгу и дачным районом на берегу канала Балтийской электростанции, прозванным ”нарвской Венецией”.

Рассчитанное на 12 пассажиров судно совершало по пять часовых поездок в день, и при том, что рекламы было немного, а билет для взрослого стоил 10 евро, услуга оказалась очень востребованной — от желающих отбоя не было.

Иво Пости, руководитель занимавшегося и продажей билетов Нарвского музея, сказал Delfi, что главным показателем успешности проекта стало то, что билеты на все круизы лодки были распроданы.

Отвечая на вопрос, не думает ли он сейчас, как организовать катания на лодках по водохранилищу и реке Нарова на перманентной основе, Иво Пости отметил, что успех начинания навел его на такие мысли.

Заказывать строительство для нужд музея копий исторических лодок и кораблей музей в любом случае не планирует и был бы рад найти партнеров.

”Купить такие плавательные средства сейчас мы не можем — это слишком дорого. Но что-то попытаемся сделать для того, чтобы катания нарвитян и туристов по водохранилищу и реке Нарова стали обычным делом, ведь это ненормально, что такой услуги нет”, — уверен Пости.

По его словам, тут есть два подхода — предлагать желающим посмотреть исторические судна и водоемы или только водоемы, и, возможно, музей займется организацией экскурсий на современных плавательных средствах.

На судне ”Турм” же был шанс прокатиться под парусом, или на весельном ходу, одеть на себя шлемы викингов, подержать в руках их оружие.

Катание по водохранилищу может стать открытием и для человека, родившегося в Нарве.

Нарвитянин Денис сказал Delfi, что сначала скептически отнесся к предложению своих знакомых прокатиться на лодке викингов ”Турм”, но в итоге был в полном восторге.

”Я даже не догадывался, что такой район как Нарвская Венеция существует — эти домики вдоль канала и кипящая там жизнь оставляют яркое впечатление. Для меня и просторы Нарвского водохранилища — открытие. Стоило, конечно, туда отправиться — время просто останавливается, наслаждаешься моментом”.

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