ФОТО: В Нарвском музее хотят сделать катания на судах по водохранилищу и Нарове постоянной туристической услугой

Судно ”Турм”, строители которого воссоздали найденную у побережья Финляндии историческую лодку викингов, прибыло в Нарву с командой по приглашению Нарвского музея из Тарту. ”Турм” курсировал между портом Кулгу и дачным районом на берегу канала Балтийской электростанции, прозванным ”нарвской Венецией”.

Рассчитанное на 12 пассажиров судно совершало по пять часовых поездок в день, и при том, что рекламы было немного, а билет для взрослого стоил 10 евро, услуга оказалась очень востребованной — от желающих отбоя не было.

Иво Пости, руководитель занимавшегося и продажей билетов Нарвского музея, сказал Delfi, что главным показателем успешности проекта стало то, что билеты на все круизы лодки были распроданы.

Отвечая на вопрос, не думает ли он сейчас, как организовать катания на лодках по водохранилищу и реке Нарова на перманентной основе, Иво Пости отметил, что успех начинания навел его на такие мысли.

Заказывать строительство для нужд музея копий исторических лодок и кораблей музей в любом случае не планирует и был бы рад найти партнеров.