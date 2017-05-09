ФОТО: В Нарвском колледже ТУ открылись вторые Майские чтения

Доброй традицией в Нарвском колледже Тартуского университета становится проведение ежегодных Майских чтений. Это пятидневный цикл лекций по русской истории, литературе, искусству, которые будут читать эстонские и российские научные сотрудники, специалисты-гуманитарии.

Идея таких лекций принадлежит директору колледжа Кристине Каллас, которую подержало Генеральное консульство Российской Федерации в Нарве. Дипломаты помогли организовать приезд в Нарву лекторов из Санкт-Петербурга, решить формальности с упрощенным пересечением ими границы.

В понедельник большую аудиторию заполнили жители Нарвы разного возраста, студенты колледжа. Специальными автобусами приехали гимназисты из Кохтла-Ярве и Йыхви.

Цель майских чтений — познакомить русскоязычный Северо-восток Эстонии с русской культурой, историей, литературой, особенно с новыми работами ученых и специалистов, в том числе и теми, что тесно переплетаются с Эстонией.

В колледже есть гуманитарные специальности: учитель эстонского, английского языков, учитель гуманитарных предметов в основной школе и гимназии, так что Майские чтения послужат студентам огромным подспорьем в будущей работе.

Майские чтения проводятся в Нарвском колледже во второй раз. В прошлом году их открыл посол России в Эстонии Александр Петров, на этот раз это сделал Генеральный консул РФ в Нарве Дмитрий Казённов. Дипломат отметил роль, которую сыграла в воплощении идеи Майских чтений специалист Нарвского колледжа Тартуского университета Татьяна Бабанская.

Дмитрий Казённов пришел на открытие Майских чтений не с пустыми руками: он подарил библиотеке колледжа подборку богато изданных книг, автором которых является член Союза писателей России, крупнейший специалист по российской геральдике, современный российский дипломат Алексей Туровский. В подборке литературы — книги не только по геральдике, но и по обширной истории России.

Татьяна Бабанская также высоко оценила роль сотрудников Генерального консульства РФ в Нарве в подготовке прошлых и нынешних Майских чтений. Она поблагодарила дипломата Андрея Сургаева за то, что он предложил и организовал лекцию научного сотрудника Государственного Эрмитажа Михаила Мешалкина, которой и открылся цикл лекций Майских чтений этого года.

Заместитель мэра Нарвы Вячеслав Коновалов поблагодарил Нарвский колледж, Генеральное консульство России в Нарве за эту прекрасную инициативу, направленную на расширение кругозора жителей города, особенно молодых. Благодарность российским дипломатам выразил и административный директор Нарвского колледжа Яанус Виллико.

Одна маленькая деталь: на открытие Майских чтений российские дипломаты пришли с женами. И по тому, как слушали лектора Михаила Мешалкина супруги Дмитрия Казённова и Андрея Сургаева, можно было понять, что они на час оказались в древнем Новгороде, а вместе с ними — молодые и пожилые слушатели, которые решили приобщиться к русской культуре.