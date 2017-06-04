ФОТО: В нарвских состязаниях самых сильных мужчин, как обычно, победил Тармо Митт

40-летний тартуский богатырь Тармо Митт (рост 194 см, вес 156 кг), по прозвищу ”Гора”, в очередной раз победил в состязаниях самых сильных мужчин Эстонии, Rannumees, проводящихся 4 июня в рамках дней города Нарва. И в этом не было совершенно никакого сюрприза.

Тармо Митт, в 2005-2008 годах входивший в десятку сильнейших мужчин планеты, участвует в Rannumees с 1997 года. Три раза он пропускал нарвские соревнования из-за поездок на более статусные турниры силачей, но 17 раз не оставлял соперникам в Нарве никаких шансов. Всякий раз интрига была только в том, удастся ли другим участникам Rannumees одолеть Митта хотя бы в одном виде упражнений.

4 июня с этой задачей справился только земляк Тармо, житель Тарту Кайдо Сирг, которому удалось выжать над головой бревно (его поднимать гораздо менее удобно, чем штангу) весом 132 килограмма. Результат Тармо Митта в этом упражнении — 127 килограмм.

Во всех остальных упражнениях, тяге на скорость автомобиля Hammer, весом три с половиной тонны, не считая водителя, с помощью ног, а потом только с помощью рук, подъеме двух 32-килограммовых гирь одновременно, удержании ящика пива (с дополнительными 5 килограммами), Митт побеждал очень уверенно.

Удержание на вытянутых перед собой руках ящика пива, как обычно, стало соревнованием, в котором приняли участие и зрители. Среди мужчин схватка за ящик пива была очень драматичной — до какого-то момента лидировали нарвские парни подтянутого телосложения, но победителем стал Арго, опять же из Тарту, фигура которого вполне позволяет ему участвовать в основном соревновании. Он удерживал ящик 48 секунд, превысив предыдущий лучший результат, 45 секунд, и на том остановившись.

Среди женщин победила нарвитянка Наталья, удержав перед собой половину ящика пива 1 минуту 10 секунд.

Ветеран Rammumees Арвет Хейнсоо из Кивиыли, все 20 лет участвовавший в нарвских соревнованиях в Дни города, занял третье место.

Бессменный организатор Rannumees, руководитель местного общества Kalev Евгений Соколов сказал Delfi, что для него 20-й турнир — последний. ”Я решил больше его организацией не заниматься. В этом году мне исполнилось уже 75 лет, и выполнять такую ответственную работу просто тяжело. Вероятно, в следующем году Kalev проведет турнир, но уже без моего участия, а в дальнейшем нужно будет искать другого организатора, но с этим, уверен, проблем не возникнет”, — полагает Соколов.