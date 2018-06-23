ФОТО: В Нарве зажгли костер Ивановой ночи

На территории Нарвского замка тоже празднуют Иванов день. Главный участник музыкальной программы — PEP-SEE из России. Народу на празднике много. Земельные работы у замка не закончились, но не мешают собравшимся. Костер зажег городской секретарь Антс Лийметс.

Впервые за всю историю празднования Яновой ночи в Нарве собравшиеся не стояли не вокруг клстра, а смотрели на него из-за забора. Костер сложили на площадке, где совсем недавно шли земляные работы.

Также в музыкальной программе выступили нарвская группа M.O.R.A. и таллинская PX Band и Lavanda, которая ночью будет играть в Таллинне.