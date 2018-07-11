11.07.2018, 13:05

ФОТО: В Нарве сносят старое общежитие, чтобы построить на его месте гостиницу?

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Роман Викулов
Роман Викулов
EST 2
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Narva, Võidu 17 Foto: Roman Vikulov, Delfi

На этой неделе в Нарве начался снос части бывшего общежития по адресу Выйду, 17, чтобы возвести на этом месте гостиницу, но это пока не точно - подробности неизвестны.

Городской архитектор Нарвы Иван Сергеев отмечает, что на данный момент можно говорить только о том, что отделом архитектуры было выдано разрешение на снос части здания.

Процесс подготовки строительства чего бы то ни было пока не запущен — никаких документов, позволяющих начать его, со стороны собственника недвижимости, известного нарвского предпринимателя Эдуарда Леннука, которому принадлежит ресторан Chinahouse на Таллиннском шоссе, пока в городскую управу подано не было.

Строение состоит из двух корпусов, и, как видно, по фотографиям, один из них, действительно, продолжает оставаться на своем месте. В чем смысл такого частичного сноса полностью заброшенного здания, выяснить пока не удалось.

На заданный по телефону вопрос Delfi, действительно ли на этом месте планируется гостиница, собственник недвижимости Эдуард Леннук ответил односложно: ”Допустим”. Между тем, подробное интервью по данному поводу предприниматель пообещал дать позже.

В свое время заброшенное общежитие по Выйду, 17 долго и безуспешно Нарва пыталась продать — первые попытки были предприняты в 2013 году.
К 2018 году окрестности данной недвижимости несколько преобразились — с тыльной стороны сейчас заканчивают строить стадион, который обещает стать дним из главных спортивных объектов Нарвы. С другой стороны находится пруд, который давно собираются облагородить.

Сам Эдуард Леннук обещал Эстонской Республике подарок на 100-летие — плавающий фонтан на пруду Выйду.

”Суть идеи подарка заключается в украшении места досуга и отдыха горожан у городского водоема плавающим фонтаном с подсветкой, — говорится на сайте ev100.ee от имени Эдуарда Леннука. — Идея подарка родилась после проведенной ярмарки рядом с прудом, на которой латвийская фирма продемонстрировала работу фонтана и дала ценовое предложение. Это красивое и запоминающее зрелище, которое оставит в памяти горожан и гостей хорошее впечатление о нашем городе и всей стране. После этого у меня родилась идея подарить такой фонтан городу, но для этого необходимо участие города в обустройстве места подключения электричества и видеоохраны данного места”.

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