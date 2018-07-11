ФОТО: В Нарве сносят старое общежитие, чтобы построить на его месте гостиницу?

На этой неделе в Нарве начался снос части бывшего общежития по адресу Выйду, 17, чтобы возвести на этом месте гостиницу, но это пока не точно - подробности неизвестны.

Городской архитектор Нарвы Иван Сергеев отмечает, что на данный момент можно говорить только о том, что отделом архитектуры было выдано разрешение на снос части здания.

Процесс подготовки строительства чего бы то ни было пока не запущен — никаких документов, позволяющих начать его, со стороны собственника недвижимости, известного нарвского предпринимателя Эдуарда Леннука, которому принадлежит ресторан Chinahouse на Таллиннском шоссе, пока в городскую управу подано не было.

Строение состоит из двух корпусов, и, как видно, по фотографиям, один из них, действительно, продолжает оставаться на своем месте. В чем смысл такого частичного сноса полностью заброшенного здания, выяснить пока не удалось.

На заданный по телефону вопрос Delfi, действительно ли на этом месте планируется гостиница, собственник недвижимости Эдуард Леннук ответил односложно: ”Допустим”. Между тем, подробное интервью по данному поводу предприниматель пообещал дать позже.