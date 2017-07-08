ФОТО: В Нарве прошли гонки на мотоциклах от 30 лет и старше

8 июля на Нарвском речном променаде прошли показательные заезды на ретро мотоциклах.

Участвовало более 100 коллекционеров и ценителей ретро-техники из России, Финляндии, стран Балтии.

До заездов допускались мотоциклы старше 30 лет. Самые древние образцы техники, показавшие себя в Нарве во всей красе, были созданы еще 20-е годы прошлого века.

Организаторами мероприятия выступили клубы ретро-техники Classic Riders и Unic-Moto