08.07.2017, 22:07

ФОТО: В Нарве прошли гонки на мотоциклах от 30 лет и старше

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vanamootorrataste kokkutulek “Ida-Viru Moto 2017”
vanamootorrataste kokkutulek “Ida-Viru Moto 2017” Foto: Sergei Stepanov, NPA

8 июля на Нарвском речном променаде прошли показательные заезды на ретро мотоциклах.

Участвовало более 100 коллекционеров и ценителей ретро-техники из России, Финляндии, стран Балтии.

До заездов допускались мотоциклы старше 30 лет. Самые древние образцы техники, показавшие себя в Нарве во всей красе, были созданы еще 20-е годы прошлого века.

Организаторами мероприятия выступили клубы ретро-техники Classic Riders и Unic-Moto

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