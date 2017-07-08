ФОТО: В Нарве прошли гонки на мотоциклах от 30 лет и старше

8 июля на Нарвском речном променаде прошли показательные заезды на ретро мотоциклах.
Участвовало более 100 коллекционеров и ценителей ретро-техники из России, Финляндии, стран Балтии.
До заездов допускались мотоциклы старше 30 лет. Самые древние образцы техники, показавшие себя в Нарве во всей красе, были созданы еще 20-е годы прошлого века.
Организаторами мероприятия выступили клубы ретро-техники Classic Riders и Unic-Moto
Tallinn, Квартира, 445 000 EUR
Kohtla-Järve vald, Дом, 79 000 EUR
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