ФОТО: В Нарве прошла церемония передачи останков советских летчиков в Санкт-Петербург

Останки летчиков сбитого в 1944-м бомбардировщика Пе-2, обнаруженного в болотах Сиргала и извлеченного на поверхность поисковым клубом «Камерад» в начале 2014 года, 14 апреля были переданы в Россию. Летчики будут похоронены на Южном воинском кладбище в Санкт-Петербурге 22 июня.

В церемонии передачи останков летчиков, начавшейся в Нарве, на Петровской площади у памятных плит на бастионе ”Триумф” и завершившейся в Ивангороде, на городской площади, приняли участие в числе прочих представители нарвского самоуправления и администрации Ивангорода, Генконсульства России в Нарве, администрации Кировского района Санкт-Петербурга.

Последние организуют прощание с павшими под Силламяэ летчиками и их похороны в Санкт-Петербурге, на Южном воинском кладбище, находящемся в Кировском районе города. Похороны пройдут 22 июня, в годовщину нападения фашистской Германии на СССР.

В Нарве на церемонию передачи останков пришло до 100 человек, в Ивангороде присутствовало многократно больше народу. Особую торжественность ивангородской части церемонии придавало присутствие почетного караула (воинского подразделения, назначенного для отдания почестей). В Ивангороде останки своего дяди встречал племянник одного из летчиков, Афанасия Фадеева, пожилой уже человек — Сергей Иванович Поляков.

Как доставали самолет, как искали родственников погибших

Раскопки на месте падения самолета происходили зимой, в начале 2014 года, когда мороз сделал дорогу по болотистой местности проходимой для техники. Поисковикам все-таки пришлось проложить от ближайшей грунтовой дороги до места раскопок временный настил из бревен, протяженностью около 250 метров. С помощью лопат добраться до обломков бомбардировщика и останков летчиков было затруднительно из-за толстого слоя синей глины. Верхний шрунта пришлось снимать экскаватором. Первое, что было обнаружено на глубине 1,5 метра — лопасть от винта.

В ходе раскопок, проводившихся на протяжении двух месяцев, порой в 20 градусный мороз, из земли были извлечены фрагменты самолета, вооружения, двигатели и редукторы винтов, а также части амуниции пилотов и их останки.

По номерам двигателей самолета был установлен номер самолета (№ 16/119), списанного 26 марта 1944 года. Стали известны имена членов экипажа Пе-2, не вернувшегося с боевого задания: Павла Кузнецова, Константина Рогова, Афанасия Фадеева. Одновременно с раскопками клуб ”Камерад” в содружестве с российскими поисковиками производил поиски родственников погибших летчиков. Удалось найти родственников всех троих.

Два года потребовалось на решение всех процедурных согласований передачи и захоронения останков летчиков в России.