ФОТО: В Нарве прошел предпоказ спектакля ”Кремлевские соловьи”, на представления которого продано рекордное количество билетов

Как мы уже сообщали ранее, на 12 представлений (включая предпоказ) ”Кремлевских соловьев” еще за неделю до официальной премьеры, которая состоится в пятницу, было продано около 20 тысяч билетов, что является совершенно феноменальным результатом.

Абсолютное большинство первых зрителей ”Кремлевских соловьев”, трехчасового спектакля переполненного живой музыкой, прибыло из-за пределов Нарвы. Зрители провожали артистов, среди которых были и нарвские танцоры, аплодисментами, стоя, а именно на нарвскую публику произвело впечатление не только шоу, но и внушительное количество эстонцев приехавших в Нарву.

”Никогда не слышала в Нарве столько эстонской речи в одном месте”, — сказала Dekfi нарвитянка Елена.

Впереди еще 11 представлений ”Кремлевских соловьев”, на каждом из которых ожидается по 2000 зрителей — вряд ли билеты не будут раскуплены до конца.

Роль Яака Йоалы исполняет Мярт Аванди — 37-летний актер пярнуского театра Endla. Режиссер-постановщик — Роберт Аннус (Эстонский драматический театр).