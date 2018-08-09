09.08.2018, 23:48

ФОТО: В Нарве прошел предпоказ спектакля ”Кремлевские соловьи”, на представления которого продано рекордное количество билетов

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Роман Викулов
Роман Викулов
 
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Kremli ööbikud, Narva Foto: Roman Vikulov, Delfi

В четверг в Нарве прошел предпоказ спектакля ”Кремлевские соловьи”, в постановке Tartu uus teater, посвященного жизни и творчеству популярного эстонского певца Яака Йоала.

Как мы уже сообщали ранее, на 12 представлений (включая предпоказ) ”Кремлевских соловьев” еще за неделю до официальной премьеры, которая состоится в пятницу, было продано около 20 тысяч билетов, что является совершенно феноменальным результатом.

Абсолютное большинство первых зрителей ”Кремлевских соловьев”, трехчасового спектакля переполненного живой музыкой, прибыло из-за пределов Нарвы. Зрители провожали артистов, среди которых были и нарвские танцоры, аплодисментами, стоя, а именно на нарвскую публику произвело впечатление не только шоу, но и внушительное количество эстонцев приехавших в Нарву.

”Никогда не слышала в Нарве столько эстонской речи в одном месте”, — сказала Dekfi нарвитянка Елена.

Впереди еще 11 представлений ”Кремлевских соловьев”, на каждом из которых ожидается по 2000 зрителей — вряд ли билеты не будут раскуплены до конца.

Роль Яака Йоалы исполняет Мярт Аванди — 37-летний актер пярнуского театра Endla. Режиссер-постановщик — Роберт Аннус (Эстонский драматический театр).

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