ФОТО: В Нарве появилось второе масштабное граффити

Граффити изображает девушку с клеткой, из которой вылетают птицы, что, по словам автора, символизирует распахнутую душу человека и щедрость эмоций.

Как сообщал Delfi, в конце июня в Нарве появилось первое гигантское граффити, выполненное мексиканским уличным художником Бенужем Герреро над входом в Дом народов. Работа мексиканца вызвала противоречивые чувства горожан.

Многие, отдавая должное техническому мастерству мексиканца, засомневались, что выбранный им яркий, ”раздражающий”, фон, а также сам сюжет, главный элемент которого портрет женщины, с нездешними чертами лица, это лучше решение для оформления стены городского учреждения культуры.

Сегодня пресс-служба Нарвской горуправы распространила сообщение о том, что в Нарве появилось очередное масштабное граффити, примерно 6 на 7 метров, на этот раз выполненное местной художницей, Марией Самбуко.

”Новое граффити украшает стену мебельного завода Virelton, директор которого с удовольствием предоставил возможность для нанесения рисунка”, — говорится в пресс-сообщении.

Случайным образом нарвитянину оказаться рядом с работой Марии Самбуко трудно. Соответствующая стена мебельного завода обращена к железной дороге, которую в этом месте пересекать не принято. То, есть основными зрителями произведения рук нарвитянки являются пассажиры поездов.

Maria Sambuko graffiti, Narva Foto: Roman Vikulov, Delfi

Граффити изображает девушку с клеткой, из которой вылетают птицы, что, по словам автора, символизирует распахнутую душу человека и щедрость эмоций.

Активный житель Нарвы Михаил Москалёв, без чьей помощи задумка не была бы реализована, отмечает, что в городе достаточно много мест, которые могли бы быть украшены подобными работами молодых талантов.

”Запрещая молодежи проявлять себя, мы провоцируем ее на незаконное создание уличных рисунков. Однако, если бы мы пошли молодым людям на встречу, то могли бы вместе создать более современную, благоприятную и доброжелательную атмосферу в нашем родном городе!” — подчеркивает Михаил.

"Мы надеемся, что горожане оценят наше творение, и это только начало большого преображения города", — дополняет Мария.

Городкой архитектор Нарвы Иван Сергеев сказал Delfi, что очень рад, что город украсила еще одна работа художника очень высокого уровня.

Главный архитектор призывает инициативную молодежь, или художников постарше, желающих воплотить свои художественные проекты на городских стенах, обращаться к нему для консультаций.

По его словам, на данный момент Нарва не может поддержать подобные начинания финансово, предоставив средства на краски, на аренду подъемного оборудования, но Иван Сергеев надеется на создание в будущем специального фонда украшения нарвских стен, возможно, уже в рамках бюджета будущего года.

”Пока я могу только рассказать о том, какие есть возможности по привлечению денег из фондов, например, "Капитала культуры Эстонии", или спонсорских средств”, — информирует Сергеев.

От себя добавим, что самый напрашивающийся ответ на вопрос, кто бы мог стать спонсором придания стенам нового вида, это собственники городских зданий, эстетически не очень привлекательных, или не оригинальных. Таких в Нарве более, чем достаточно.