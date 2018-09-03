03.09.2018, 15:15

ФОТО: В Нарве открыли школьный стадион с лучшим в городе искусственным газоном. Президент не присутствовала


Роман Викулов
Роман Викулов
 
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Narva Foto: Roman Vikulov

Сегодня в Нарве прошло торжественное открытие стадиона 6-й школы после капитальной реконструкции. Самое современное футбольное поле в городе и баскетбольная площадка будут постоянно доступны для всех желающих.

Новый стадион был построен на средства городского бюджета по проекту Эстонского футбольного союза, который тот подготовил бесплатно. На стадионе будут заниматься спортом учащиеся расположенной по соседству 6 школы (бывшей — 9-й), а также местные спортклубы и любители, ни в каких организациях не состоящие. То есть он будет открыт всегда, за исключением ночного времени, в которое шуметь нельзя.

Стадион, стоимость которого составляет 900 тысяч евро, является по сути городским, а не именно школьным — он находится на балансе Нарвского спортцентра.

На футбольном поле уложен искусственный газон, более высокого уровня качества, чем, например, на нарвском "Kalev-Fama", построенном в 2013 году. Но матчи высшего эстонского дивизиона, а тем более международные официальные встречи, на новом стадионе проводить нельзя.

Стадион получил имя энтузиаста нарвского спорта Валентина Шидловского (1928-2010). Пока об этом сообщает небольшая табличка на входе в душевые и раздевалки, но планируется украсить стену одного из соседних зданий граффити с соответствующей информацией.

С учетом того, что в настоящее время в Нарве находится президент Эстонии Керсти Кальюлайд, которая в общей сложности будет жить и работать в приграничном городе этой осенью более трех недель, ее появление на важном событии было бы более чем логичным, но президент не пришла.

Заместитель председателя депутатской комиссии по культуре и спорту Владимир Бутузов говорит, что ее банально забыли вовремя пригласить, хотя он просил об этом горуправу. У Кальюлайд плотный график, составленный, разумеется, заранее.

Tallinn Hockey weekend
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