ФОТО: В Нарве открыли мемориал, посвященный погибшим в Афганистане эстоноземельцам

В Нарве, начале аллеи Пяхклимяэ (со стороны Кангеласте), в воскресенье торжественно открыли мемориал, посвященный жителям Эстонии, погибшим в ходе боевых действий в Афганистане в 1979-1989 и 2004-2014 годах.

Это первый в Эстонии памятник погибшим в ходе войны в Афганистане в советское время и тем, кто не вернулся из военной миссии в 2000-х годах, в которой принимала участие уже независимая Эстония.

Член правления Эстонского Союза ветеранов боевых действий и военной службы «Бастион» Борис Абрамов накануне мероприятия дал интервью газете «Виру Проспект», в котором отметил, что проект памятника рождался на протяжении трех лет. В силу того, что у разных категорий ветеранов было очень разноплановое понимание тех событий, решили сделать так, чтобы этот памятник объединял все стороны, подчеркнул Абрамов.

К работам были подключены нарвский архитектор Тоомас Мяги и известный в Эстонии скульптор Айвар Симсон фон Сеакюль. Сам являющийся ветераном войны, прибывшим в Афганистан в 1979 году в составе десантно-штурмовой бригады, Айвар согласился помогать в реализации проекта охотно и безвозмездно.

«В кинофильме «Девятая рота» режиссера Федора Бондарчука Афганистан хорошо охарактеризован словами актера Серебрякова, игравшего офицера спецназа ГРУ: «Никто и никогда не сумел завоевать Афганистан». Надо просто извлекать уроки из истории, которая убеждает, что никакая агрессия на территории другого государства не является нормой. Войну начинают политики, а кровь на ней проливают солдаты. 1600 парней уехало служить в Афганистан из нашей маленькой республики. 37 из них погибли в советское время и 11 - уже в наше время. Это слишком большие потери для такой маленькой страны. Пусть наш мемориал станет для политиков сигналом к тому, что что-то в нашей жизни надо менять», - сказал Борис Абрамов.