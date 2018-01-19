19.01.2018, 16:10

ФОТО: В Крещение люди идут к святому источнику в Куремяэ

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Евгений Капов
Евгений Капов
EST
Galerii: 31 pilti
2018 Kuremäe Foto: Jevgeni Kapov

19 января православная церковь отмечает один из главных праздников — Крещение Господне или Богоявление. По традиции, в Крещенский сочельник с вечера паломники шли в Пюхтицкий женский монастырь в Куремяэ, чтобы принять участие в праздничной вечерней службе, после которой они приходили к святому источнику, чтобы здесь окунуться в купель и набрать святой воды.

И на следующий день — в праздник Крещения к источнику на Журавлиной горе, который, согласно преданию, забил здесь, когда с земли подняли найденную чудотворную икону Богородицы, также шли верующие. И не только. Приходили и те, кто не приобщился к православной церкви, но окунается в купель по народной традиции. Причем, в купель, где температура воды была плюс 3 градуса, окунались и взрослые и дети.

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