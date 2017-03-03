ФОТО: В конкурсе сварщиков "Viru Welder" победили учащиеся из Эстонии

В Ида-Вирумааском центре профессионального образования в пятницу прошел Х международный конкурс сварщиков. В нем участвовали учащиеся профессионально-технических учебных заведений из Эстонии, Латвии и России.

По итогам конкурса ”интернациональное” жюри вынесло решение:

1 место занял Хендрик Эхасту из Пярнумаа, 2 место завоевал Александр Айт из Йыхвиского отделения Ида-Вирумааского профцентра, на третьем месте — Дмитрий Колесников из Нарвского филиала этого же профцентра.

Однако без призов и сувениров не остался ни один участник конкурса. Как сказал порталу Delfi директор автодорожного колледжа из Санкт-Петербурга Михаил Поляков, который привез в Ида-Вирумаа двух своих учеников — Левона и Ивана, участие в таком конкурсе — это уже награда.

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По словам российского педагога, в деле воспитания и образования рабочей смены очень важно плодотворное сотрудничество коллег из разных стран.

"Мы три года дружим с Ида-Вирумааским профцентром и в рамках заключенного между нами соглашения проводим обмен учащимися и педагогами. Наше сотрудничество идет на пользу нам и нашим детям", — сказал Поляков.

Эту же мысль развил и директор Ида-Вирумааского центра профобразования Ханнес Метс, сказав, что молодых людей разных национальностей объединяет любовь к своей будущей профессии, а задача взрослых — помочь им овладеть специальностью в полной мере. А тут уж никакая политика помешать не сможет, когда речь заходит о детях.

Провести десятый, юбилейный конкурс сварщиков помогли спонсоры из профильных предприятий Ида-Вирумаа.