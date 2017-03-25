ФОТО: В Кохтла-Ярве завершился международный конкурс молодых вокалистов

В течение четырех дней на сцене Кохтла-Ярвеского Культурного центра проходил XII Международный конкурс академического вокала для детей и юношества, который собрал пятьдесят участников от 9 до 20 лет из шести стран. На сцену выходили вокалисты из Эстонии, Латвии, России, Республики Беларусь, Азербайджана и Израиля.

В субботу состоялось подведение итогов конкурса, награждение участников, также прошел заключительный концерт победителей.

В возрастной категории от 9 до 11 лет первую премию жюри присудило Григорию Андрулису из Санкт-Петербурга. Он — обладатель титула лауреата и приза за музыкальность.

Среди участников второй возрастной группы — от 12 до 14 лет первую премию и титул лауреата завоевал Иван Фомин, также из Санкт-Петербурга.

Среди участников конкурса от 15 до 17 лет первую премию и титул лауреата, а также диплом за исполнение обязательного произведения завоевала Полина Аникина из российской Калуги.

Среди самых старших участников конкурса — от 17 до 20 лет первую премию и титул лауреата, а также диплом зрительских симпатий получила Карина Бизяева из Калуги.

Гран-при жюри решило в этом году никому не присуждать, так как входившие в него музыкальные педагоги, оперные солисты, не смогли достигнуть консенсуса в этой номинации.

Наградами были отмечены также лучшие педагоги и аккомпаниаторы.

Награды победителям вручали мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко и один из инициаторов такого конкурса в Кохтла-Ярве — член Рийгикогу Валерий Корб.

Если Валерия Корба называют ”папой” конкурса, то его ”мамой” по праву считается руководитель столичного клуба Русского романса Ольга Бундер. После церемонии закрытия она сказал порталу Delfi, что с удовольствием может констатировать ежегодный рост мастерства участников конкура и расширение его географии.

А Валерий Корб снова напомнил о том, что кохтла-ярвеский конкурс ценен тем, что он сближает юных исполнителей и их педагогов из разных стран, и служит тому, что называется ”народной дипломатией”.

На этот раз в роли ”народных дипломатов” выступили руководители национальных культурных обществ Ида-Вирумаа. Руководитель еврейского культурного общества Ида-Вирумаа Александр Дусман тепло приветствовал и поздравил со второй премией в своей возрастной категории Яну Торчинскую из Израиля, вручив ей памятные подарки.

Руководитель Общества белорусской культуры Ида-Вирумаа ”БЭЗ

Зинаида Клыга поздравила с третьей премией Дзиану Вошель из Республики Беларусь.

А маленькие представители азербайджанской диаспоры окружили на сцене Лалу Ибрагимову — дипломанта первой степени, и подарили ей цветы.

В воскресенье по традиции лауреаты и дипломанты XII Международного конкурса академического вокала для детей и юношества дадут концерт в Таллиннской ратуше.