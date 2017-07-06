ФОТО: В Кохтла-Ярве завершен снос ”знаменитого” общежития

Одним домом-призраком в Кохтла-Ярве стало меньше. Производители работ из Таллинна и городское управление Кохтла-Ярве подписали акт приемки облагороженной площадки, которая осталась после сноса здания бывшего общежития по улице Калеви-33.

Заместитель мэра города Виталий Бородин отметил, что масштабные работы по сносу огромного пустующего здания — полезный для города опыт, так как в Кохтла-Ярве достаточно пустующих домов, которые необходимо сносить.

”В начале двухтысячных годов мы тоже получили поддержку государства, и провели первый этап сноса старых домов в Северном микрорайоне города. И на этот раз для сноса бывшего общежития нам выделили средства в размере 60 тысяч евро. После окончания работ на этом месте будет ровная, красивая площадка. Пока конкретно никто ничего здесь не планирует, но у ряда предпринимателей есть интерес к этой земле, расположенной на въезде в наш город. И, если бизнесмены смогут предложить что-то конкретное, что украсит наш город, это предложение будет рассмотрено”, — сказала Delfi мэр города Людмила Янченко в феврале этого года, перед началом работ по сносу бывшего общежития.

Работы завершены, площадка благоустроена, так что же будет на этом месте? ”Пока никаких конкретных предложений не поступало, городское управление этот вопрос не рассматривало, так что о будущем этой площадки пока ничего сказать не могу”, — ответила Янченко в четверг.

Заместитель мэра Виталий Бородин подчеркнул, что работы по сносу дома проводились с выполнением всех экологических требований. Он поблагодарил жителей окрестных домов за терпение, с которым они отнеслись к временным неудобствам, связанным с работами.

Единственные, кто огорчены исчезновением дома-призрака, пьяницы и наркоманы, использовавшие его в качестве притона.

Довольны родители, живущие в Ярвеской части города: одним объектом, представляющим опасность для их детей, в Кохтла-Ярве стало меньше.