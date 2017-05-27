ФОТО: В Кохтла-Ярве выступил Псковский народный хор

В субботу вечером на сцену Кохтла-Ярвеского Культурного центра вышли артисты заслуженного коллектива народного творчества — Псковского хора, которые дали концерт в рамках проходящего в Эстонии в пятнадцатый раз фестиваля ”Славянский венок”.

В будущем году этому знаменитому хору из Северо-западного региона России исполнится 60 лет. Это самый ”взрослый” творческий коллектив Псковской области. В хоре поют люди разных профессий и возрастов, но всех их объединяет любовь к русской песне и народному танцу. С искусством певцов этого хора знакомы жители многих городов России, стран Балтии, Германии, Финляндии, Польши. А руководит коллективом уроженка Эстонии Ирина Федорова, которая родилась в поселке Сомпа — ныне это Сомпаская часть города Кохтла-Ярве, где училась в школе № 10.

”В этом году у нас 40-летие выпуска нашего класса. К сожалению, из-за плотного рабочего графика не смогу приехать на встречу с одноклассниками, но я заранее поздравляю всех с сорокалетием окончания школы, Сомпа — это моя малая родина. В Эстонии я бываю достаточно часто и стараюсь приезжать туда, где мои корни, где похоронены мои родители, и живут мои родные сестры”, — сказала Федорова.

Какова, на ее взгляд, роль культуры в нормализации довольно натянутых отношений между Эстонией и Россией?

”Достаточно велика, потому что культура и искусство способны сгладить трения между странами, народами, людьми, позволяя им лучше узнать друг друга. Нужно просто жить, наслаждаться жизнью, а не выискивать какой-то негатив. Мы все любим друг друга, любим людей, свою родину, и эстонцы любят свою родину. И это очень хорошо, что у каждого в душе есть патриотизм. И мы должны мирно соседствовать, просто жить”, — сказала Ирина Федорова.

В концерте хора прозвучали авторские песни псковского композитора Николая Мишукова, который 38 лет руководил хором. Затем он уехал на постоянное жительство в Финляндию, передав хор ”по наследству” Ирине Федоровой. В программе были исполнены и русские народные песни. Показала свое искусство танцевальная группа хора.

Творческий коллектив из Пскова приветствовали, поблагодарив за их искусство, мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко и депутат Рийгикогу Валерий Корб, который является инициатором дружеских отношений между городами Северо-запада России и Кохтла-Ярве.