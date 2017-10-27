ФОТО: В Кохтла-Ярве выбрали председателя горсобрания и его заместителей

В Кохтла-Ярве в пятницу прошло первое заседание городского собрания, на котором депутаты нового созыва избрали председателя городского законодательного органа власти и его заместителей.

По решению большинства депутатов городское собрание вновь возглавила Рийна Иванова. Ее заместителями избраны Владимир Эвве и Аарне Берендсен. Все кандидатуры были предложены городской организацией Центристской партии.

В ходе заседания депутаты от оппозиции, которые прошли в горсобрание по списку партии Социал-демократов, предложили на должность председателя кандидатуру Эдуарда Одинца, набравшего на городских выборах большинство голосов. За него проголосовал 701 житель города. Однако голоса депутатов распределились следующим образом: за Рийну Иванову было отдано 18 голосов, за Эдуарда Одинца — 6.

При голосовании по кандидатурам заместителей председателя горсобрания за Аарне Берендсена проголосовали 19 депутатов, за Владимира Эвве отдали свои голоса 18 человек. Эдуард Одинец, чья кандидатура также была выдвинута на пост заместителя, набрал 6 голосов.

Всего на первом заседании горсобрания присутствовали 24 депутата из 25 избранных на муниципальных выборах. В городском собрании прошлого созыва был 21 депутат.

Портал Delfi обратился с вопросами к члену Рийгикогу Валерию Корбу, который, согласно новому законодательству, получил право стать и депутатом местного органа власти.

- Господин Корб, как стало возможным быть одновременно депутатом парламента и городского собрания?

- В июне парламент принял решение, что члены Рийгикогу могут работать в городских и волостных собраниях. И, думаю, что это правильно. Прежде депутат парламента был отдален от того места, где он живет, где платит налоги. И это не тот случай, когда выражение ”большое видится на расстоянии” справедливо. Так парламентарий получает возможность быть ближе к людям на местах. Кстати, эта дополнительная нагрузка, которая ложится на парламентария, как раньше говорили, общественная, за нее член парламента, как депутат местного органа власти, не получает зарплату.

- Вы возглавляете городское отделение Центристской партии. Понятно, что кандидатуры председателя горсобрания Кохтла-Ярве и его заместителей ваша организация предварительно обсуждала. Но ведь на городских выборах оппонент центристов Эдуард Одинец набрал больше всего голосов. И он, прекрасно понимая, что центристское большинство не изберет его сегодня, накануне заявил, что, мол, такова политическая культура центристов. Что вы думаете по этому поводу?

- Парламентская культура подразумевает, что та команда, которая показала наилучшие результаты, и формирует органы местного самоуправления. И говорить о том, что кто-то получил большее число голосов, в данном случае не уместно, потому что соотношение голосов центристов и социал-демократов один к трем — это результат доверия населения, даже независимо от того, сколько человек участвовало в голосовании. Честно сказать, я не ожидал такой низкой явки. Но люди, которые пришли, сделали свой выбор.

- И последний вопрос: в прошлом созыве в городском собрании Кохтла-Ярве был 21 депутат. В новом их уже 25 человек. А население города не увеличилось, а даже немного уменьшилось. Что, у нас депутаты плодятся быстрее, чем население города?

- Закон, который дал возможность парламентариям работать в местных органах власти, повлиял на численность состава городских и волостных собраний. Согласно новой сетке, население Кохтла-Ярве должно быть представлено в горсобрании 25 депутатами.

На этом же заседании городского собрания мэр города Людмила Янченко зачитала прошение об отставке городского управления и его готовности исполнять свои обязанности до избрания нового мэра и горуправления. Заседание горсобрания с этой повесткой дня назначено на 1 ноября. В этот же день будут избраны постоянные комиссии городского собрания и их руководители.